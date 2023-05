Így azon vevők alkupozíciója is kedvezőbb lehet, akik részben hitelből finanszíroznák a vásárlást, hiszen egy kialkudott jobb vételár ellensúlyozhatja a korábbi évekhez képest magasabb jelzáloghitel kamatok hatását - derül ki a money.hu összeállításából. Aki azonban hitelből tervez nyaralóvásárlást, annak számolnia kell egyrészt azzal, hogy nem mindegyik bank nyújt ilyen ingatlanra kölcsönt, emellett pedig az elérhető konstrukciók között is lehetnek eltérések.



Kedvező lehet az alkupozíció például a Velencei-tó környékén



Jelentős változást eredményezett a bizonytalan környezet az országos ingatlanpiacon, a használt lakások iránti kereslet csökkenése mellett visszaesett az érdeklődés a nyaralóövezetekben lévő lakóingatlanok piacán is. Ez a trend azonban lehetőséget ad azoknak, akik nyaralóvásárlást terveznek, és hosszú távon tudják vállalni a vásárláshoz szükséges hitel törlesztését, akár jelzáloghitel vagy személyi kölcsön, akár például a szabadon felhasználható Babaváró hitel segítségével történik a finanszírozás.



Országosan 50 százalékkal csökkent idén az eladó nyaralók iránti kereslet az ingatlan.com áprilisi elemzése szerint. A legnépszerűbb nyaralókörzetek között azonban jelentős különbségek vannak, a Balatonnál és a Tisza-tó környékén ennél mérsékeltebben, 30 százalékkal csökkent az érdeklődés. Az országos átlagnak megfelelő, 50 százalék körüli keresletcsökkenés látható viszont a Velencei-tó környékén. Ezen belül a gárdonyi ingatlanok iránti érdeklődések 44 százalékkal estek vissza, Velencén pedig 55 százalékos volt a visszaesés.



Fontos a besorolás, nem minden bank nyújt nyaralóra lakáshitelt



Aki részben lakáshitelből tervezi a nyaralót, annak figyelnie kell arra, hogy a kiszemelt ingatlan milyen besorolású. Ha lakásként van nyilvántartva, akkor a legtöbb bank nyújt a vásárlásra lakáshitelt. Amennyiben azonban hivatalosan nyaralóról van szó, akkor más a helyzet, azokra ugyanis nem ad mindegyik pénzintézet lakáshitelt. A money.hu összeállítása szerint például a CIB, az Erste, a KH, az OTP, a Gránit és a Magnet Bank rendelkezik nyaralóvásárlásra felhasználható lakáshitel-konstrukcióval. Arra azonban figyelnie kell az érintetteknek, hogy a nyaraló esetében mások lehetnek a feltételek, mint egy sima lakásra felvett kölcsön esetében.



Továbbá fontos az is, hogy a hitelek között is jelentősek az eltérések. Például egy 20 milliós, 20 évre felvett végig fix kamatozású sima lakáshitelnél akad 10 százalék alatti teljes hiteldíjmutatóval elérhető konstrukció, amelynél a havi részlet 170 ezer forint körüli összeget jelent. Ugyanakkor vannak 10 százalék feletti lakáshitelek, amelyeknél több mint 190 ezer forintos részlettel kell számolni, így a teljes visszafizetendő összeg is milliókkal több lehet. Ugyanúgy igaz az összehasonlítás fontossága a szabad felhasználású jelzáloghitelekre, személyi kölcsönökre is.



A money.hu szakértői szerint egyelőre korai megmondani, hogy mikor mérséklődhetnek a kamatok, de amint ez bekövetkezik, akkor hitelkiváltással olcsóbbra lehet majd cserélni a meglévő kölcsönt, ezzel pedig az összkiadás csökkenthető.