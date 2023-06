A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának tagja a helyszínre érkezve meglepve tapasztalta, hogy a pelyhes fióka a muskátlik közül kukucskál rá. A vasúti dolgozók elmondása alapján a kismadár már több napja ott volt, szülei naponta többször is etették, gondozták, pedig a fióka a bejárati ajtótól mindössze másfél méterre volt. Végül a madarat elhozták, mert a sok eső miatt félő volt, hogy megfázik és a vasúti közlekedéstől is féltették. A fiókát néhány napos otthoni gondozás után egy másik vörösvércse fészekbe helyezték, az örökbefogadás sikeresnek bizonyult. A nyár eleji időszakra jellemző, hogy a fiókák elkezdenek kirepülni, vagy egyéb okból elhagyják a fészket. Kifejezetten a baglyokra jellemző, hogy még pelyhes korukban elbujkálnak a fák ágai közt vagy az épületeken. Ha csak lehetséges, ezeket a kismadarakat igyekeznek ott biztonságosan elhelyezni, ahol a szülőket be tudják majd hang alapján hívni. Így eredeti környezetükben tudják a felnőttkort elérni.