A könnyű ruhadarabok, fürdőruhák és textíliák azonban rendszeres ápolást igényelnek, hogy megőrizzék frissességüket és hosszabb ideig tartósak maradjanak. Az LG szakértői ezért összegyűjtötték, hogyan érdemes mosni ezeket a kényes holmikat, valamint miként érdemes felfrissíteni az otthoni textíliákat, például függönyöket a nyári időszakban.

A nyári ruhákat csak kesztyűs kézzel

A finom anyagú ruhák, mint például a pamut, len vagy selyem, a legtöbbször igen körültekintő kezelést igényelnek a mosás során. Ezek tisztításakor elengedhetetlen, hogy mindig pontosan kövessük a címkén található utasításokat, de néhány általános ökölszabály is sokat segíthet hosszú ideig jó állapotban tartani ezeket.

Mosás előtt mindig válasszuk szét a ruhákat színük és anyaguk szerint. Ha egy darabot csak néhány alkalommal vettünk fel, és egyáltalán nem koszos, elegendő lehet kézzel kimosni, hogy ezzel is csökkentsük a túlzott kopást, vagyis a textil idő előtti elhasználódását. Ugyanígy segíthet, ha egy TrueSteamTM gőzfunkciós mosó-szárítógépbe helyezzük, ugyanis a forró gőz nem csak felfrissíti a ruhát, de a kellemetlen szagokat és a gyűrődéseket is eltávolítja. Figyeljünk arra is oda, hogy lehetőleg kíméletes mosószert alkalmazzunk. A mosás befejezése után ne szárítsuk a ruhát közvetlen napfényben, mert ez is károsíthatja a szövetet, inkább teregessük ki árnyékos, ámde jól szellőző helyre.

A fürdőruha azonnali kezelést igényel

A nyári hónapok során sokan idejük jó részét vízparton vagy a medencében töltik. Az ilyenkor viselt fürdőruha is igen kényes darab, és odafigyelést igényel, ha akár több szezonon át szeretnénk hordani. Hogy ennek formája és színe sokáig olyan legyen, akár újkorában, a használatot követően a lehető leghamarabb mossuk ki, hogy eltávolítsuk belőle a klóros vagy sós vizet, vagy a vízpart homokját. Először hagyjuk ázni néhány percig hideg vízben, majd kézzel vagy mosógéppel, enyhe mosószert használva tegyük tisztává.

Soha ne centrifugáljuk a fürdőruhát, mert károsítja az anyagot és a textilen található díszítések is tönkre mehetnek. Ha alaposan átmostuk, inkább kézzel nyomkodjuk ki belőle a vizet. A szárítást lehetőleg árnyékos helyen, sík felületen végezzük, ezáltal elkerülhetjük, hogy az anyag idővel kinyúljon vagy eldeformálódjon.

Nem csak a ruháknak jár a friss szellő

A nyári időszakban érdemes kiemelt figyelmet fordítani az otthoni textíliákra is, például a függönyökre, hogy friss és tiszta maradjon a lakás. Ha a függönyök moshatók, kövessük a címkéjükre vagy azok anyagára vonatkozó mosási utasításokat. Általában ezeket is ajánlott hideg vízzel mosni és enyhe mosószerrel kezelni. Ne használjunk erős vegyszereket vagy fehérítőket, mert ezek károsíthatják a szövetet és az anyag színét.

Ha a függönyeink nem moshatók, távolítsuk el a róluk a port és a szennyeződéseket egy puha kefével vagy porszívóval. Kezeljük őket textil fertőtlenítővel, ami segít eltávolítani a kellemetlen szagokat és felfrissítik az anyagot. Ezután csak hagyjuk megszáradni, majd helyezzük vissza őket az ablakokra. Időnként az is elég, ha csak kifüggesztjük őket a szabadba, mert a friss levegő már önmagában segít csökkenteni a belőlük áradó kellemetlen szagokat.