Megindult a közbeszerzési eljárás, és ősszel a munka is megkezdődhet, mert Porrogszentkirály támogatást kapott a művelődési ház felújítására. Az épületet korszerűsítik, egy klubot és előteret is kialakítanak, ezzel új közösségi teret építve. A kultúrházban legutóbb gyertyaöntő szakkör működött, a munkáikat ki is állították.