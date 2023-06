A hosszú ideje jól bevált receptúrákat tartalmazó gyógyszerész receptkönyv közelmúltbeli megváltoztatása nehéz helyzetbe hozta az orvosokat és a patikusokat. Az országosan szabályozott vényminták könyvéből ugyanis sok alkotóelemet kivontak. Így egyes készítményeket már nem, vagy nem a megszokott alapanyagokból állítják elő a gyógyszerészek.

Tóthné Kalota Veronika, az Északnyugati Gyógyszertár vezetője szerint ez csupán az egyik ok, hogy a gyógyszertárakban kevesebb magisztrális készítményt kevernek.

– Egyelőre az új receptúrákkal még az orvosok és mi is ismerkedünk. Sok hatóanyag kiadhatóságát és mennyiségét szakmai indokok alapján szigorította, vagy kivonta a forgalomból az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet. Például a népszerű torokfertőtlenítők hatóanyagát, a methylrosalinium chloridot és a chloroformiumot, vagy az orrspray-k és köptetők összetevőjét, az ephedrint. Valamint a popsikenőcsökét, a bórsavat és a bóraxot – sorolta Forróné Szegvári Noémi gyógyszerész. A két patikus szerint egy gyógyszertár mennyi saját készítésű terméket forgalmaz, attól is függ, hogy a környéken milyen gondolkodású orvosok rendelnek, írnak fel recepteket.

– Azt vettem észre, hogy az idősebb orvosok még előszeretettel használják a régi, jól bevált készítményeket, ám a fiatalok kevésbé – mondta Gyöngyösi Benjámin, a kaposvári Őrangyal Patika gyógyszerésze. A patikus a kilencvenes években kezdett praktizálni. Úgy látja, azóta a készítmények ára szinte semmit nem változott, ahogy a velük való pepecselés óradíja sem. Csupán a nyersanyagárak nőttek.

– A gyógyszertáraknak sem egyszerű, mert vannak alapanyagok, amelyeket nem lehet kapni, vagy ha igen, nem gazdaságos megvásárolni, mert nagy kiszerelésben forgalmazzák. Így nem fogy belőle annyi, amennyi évente megérné, és a szavatosság miatt 2-3 éven belül kidobják – tette hozzá a gyógyszerész. Gyöngyösi Benjámin szerint huszonöt éve még akár tízszer annyi kencét is kikevertek, mint napjainkban. Úgy tűnik, a rohanó világban egyszerűbb felírni valami készterméket. Korábban ismerve a környéken rendelő orvosokat, rendszeresen tartottak előre elkészített termékeket.

Major Jenőné a Fasor Patikát vezeti. Szerinte náluk kevésbé esett vissza a magisztrális készítmények rendelése. Talán annak köszönhetően, hogy közel van hozzájuk a kórház, ahol az orvosok koncentráltabb mértékben használják a régi, egyénre szabott receptúrákat.

– A magisztrális készítmények közül a legnépszerűbbek a reumakenőcsök, valamint az orrcseppek és orr­spray-k. Minden gyógyszerész megtanulja és jól csinálja – mondta Major Jenőné.

Szinte kimentek a köztudatból a gyógynövények

Azonkívül, hogy a készítmények személyre szabottak, a gyógyszertárak keresik a természetes gyógymódokat.

– Régen többen keresték a természetes megoldásokat a bajaikra. Például jóval több kamilla vagy körömvirág fogyott – mondta az Őrangyal Patika gyógyszerésze. Gyöngyösi Benjámin szerint mostanában szinte csak a nyugdíjas korosztály nyúl vissza a gyógynövényekhez a szintetikus gyógyszerek helyett.