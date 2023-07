A kezdetekkor, tíz évvel ezelőtt még „csak” 10 tonna búzát gyűjtöttek össze Somogyban. Azonban évről évre egyre többen gondolták úgy, hogy csatlakoznak a programhoz, és a búzatermés egy részéből segítik a rászorulókat. Ennek köszönhetően tavaly 440 somogyi gazdálkodó, 48 és fél tonna búzát ajánlott fel, melyből mintegy 28 tonna lisztet őröltek meg, mondta Madarász Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Somogy vármegyei elnöke. Kiemelte, a megőrölt búzából 11 tonna liszt maradt a vármegyében. Ebből a kórház alapítványa, a történelmi egyházak, valamint állami fenntartású szociális intézmények, gyerek- és idősek otthona is kapott. A NAK somogyi elnöke arról is beszélt, nemcsak Magyarországra, a határon túlra is jutott az adományokból. Az egyik kárpátaljai pékség egész évben abból a lisztből készíti a kenyeret, melyet a programban gyűjtött búzából őröltek.

Udvaros Zoltán látrányi mezőgazdasági vállalkozó a sajtótájékoztatón elmondta, fontos hogy a gazdálkodók is tudnak segíteni a legrászorultabb embereknek és sokakat támogathatnak minden évben. Hozzátette, ha már csak egy szelet kenyeret biztosíthatnak a nélkülözőknek, már akkor sokat segítettek. Azonban arra kéri gazdatársait, hogy annyi búzaszemet ajánljanak fel, hogy ennek a sokszorosa kerüljön a rászorulók asztalára.