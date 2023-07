Gyermek donor kevés van, ezért egy részük élődonoros, vagyis szüleiktől, rokonaiktól, testvérüktől kaptak vesét, májat, vagy tüdőt.Vincze Balázsné, a Transzplantciós Alapítvány kurátora szerint az egész családnak szüksége van a rehabilitációra, hiszen sokszor éveken keresztül várakoznak arra, hogy az életmentő műtét megtörténjen, és ezalatt az idő alatt kevesebb figyelem jut a többi családtagnak, az egészséges testvér háttérbe szorul, a párkapcsolat megsínyli a várakozás éveit. – Lehetőséget biztosítottunk a gyógyulásra, úgy lelkileg, mint fizikailag – tette hozzá a táborvezető.

Dr Bagamérik fagyival kínálták a gyerekeket Szalamanov Zsuzsa, a Transzplantációs Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta: a tábor egész hete a felhőtlen kikapcsolódás, az önbizalom-építés ideje volt. A gyerekek sportoltak, játszottak, bátorságpróbán, akadályversenyen, zenés-verses programokon vettek részt. A táborban húsz önkéntes segítő gondoskodott arról, hogy mind a gyermekek, mind a szülők tapasztalatokban gazdag és hasznos hét után térjenek haza. A siófoki óriáskerékről fedezték fel a balatoni tájat, koncertet adott nekik az Anna and the Barbies együttes és a balatoni város Fő terén flashmobbal hívták fel az arra járók figyelmét a szervátültetésre. Több orvos is ellátogatott a táborba és szike helyett tölcsért ragadtak. Bagamériként fagyit osztottak a gyerekeknek. A záró estet szombaton tűzzsonglőrök teszik emlékezetessé.

Köszönjük a fotókat Andrási Máténak!