– Van egy ingyenes parkolónk a Fortuna utcában, ahol legalább ötszáz autó elfér. Sajnos kevesen használják ki ezt a lehetőséget, és azt látjuk, hogy egészen a partig akarnak autóval menni. Ekkora tömeget azonban nem bírnak el a vízparti utcák és a parkolók. Az elmúlt hétvégén pénteken, szombaton és vasárnap összesen 15 ezer vendég fordult meg a Napfény Strandon. Ez azzal is járt, hogy sok volt a kocsi a fizetős strand környékén. Amikor pedig egyszerre elindultak haza az emberek, akkor komoly dugó alakult ki a városban – mondta a polgármester.

Kenéz István arról is beszélt, többen a szabadstrand területére is beparkoltak néhány nappal ezelőtt, ezért úgy döntöttek, lezárják a járművek előtt a bejáratokat, hogy hasonló eset ne fordulhasson elő a jövőben. A település vezetője hozzátette, nincsen arra lehetőségük, hogy bővítsék a parkolóhelyek számát, ezért arra kérik a vendégeket, ha tehetik, inkább gyalog közelítsék meg a strandokat.

Fizetni kell a parkolásért Balatonbogláron, több is a hely

A szomszédos Balatonbogláron nem tapasztaltak a lelleihez hasonló esetet. Mészáros Miklós polgármester elmondta, idén vezették be a fizetős parkolást, melynek szabályozó szerepe lett, ugyanis sokkal könnyebb megállóhelyet találni az övezetekben és a belvárosban is. A település vezetője kiemelte, strandjaik tele vannak turistákkal. Ezt bizonyítja az is, hogy sokan váltanak parkolójegyet, ezért várhatóan az első évben megtérül a mintegy 50 millió forint befektetésük, melyet a parkolórendszerre költöttek el.