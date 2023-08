Közlemény 1 órája

Augusztus 28-án startol a MÁV-START utószezoni menetrendje

Figyelembe véve az elmúlt évek utazási szokásait, szeptemberben sem áll meg az élet a balatoni vasútvonalakon. Jövő hétfőn, augusztus 28-án startol az utószezoni menetrend, ezzel biztosítva a főszezon utáni négy hétben, szeptember 24-ig a sűrűbb közlekedést, átszállás nélküli eljutást több országrészből. A Balatonhoz való távolsági utazásokhoz július 1-jétől már használható az országbérlet is, de a tó környékének felfedezéséhez akár vármegyebérlettel vagy az ősszel is kapható Balaton24/72 napijeggyel is útra lehet kelni.

Déli part

Budapestről a Balaton déli partjára továbbra is óránként, felváltva indulnak a Balaton és Tópart InterCity-k. A keszthelyi Balaton InterCity vonatokban első osztályú, prémium- és bisztrókocsi teszi kényelmesebbé az utazást, míg a nagykanizsai közlekedő Tópart InterCity-k a gyorsvonatiak mellett másodosztályú InterCity kocsikkal kiegészülve közlekednek. A biciklisek is bátran választhatják ezeket a járatokat, hiszen mindkét déli parti InterCity nagykapacitású kerékpárszállító kocsit is továbbít, melyekre a kerékpárhely foglalása kötelező. A vonatok 1. és 2. osztályú InterCity-kocsijait elővételben váltva 650 forintos, aznap váltva 990 forintos, a gyorsvonati kocsijait 300 forintos helyjegy váltásával lehet igénybe venni, amelyet különösen a hétvégi csúcsidőszakban elővételben érdemes megváltani. A kínálat bővítéseként továbbra is közlekednek kétóránként a Déli->Parti InterRégiók a Déli pályaudvar és Fonyód, illetve Balatonszentgyörgy között. Valamennyi járat korszerű, FLIRT motorvonat, így biztosítva a klímatizált, akadálymentes eljutást valamennyi déli parti állomásra, megállóhelyre. A vonatokon kerékpárok korlátozottan szállíthatók, így ezekre a járatokra kötelező a kerékpárhely foglalása. A Jégmadár Expressz augusztus 28. után hétvégi napokon továbbra is közlekedik Szob és Fonyód között, KISS motorvonattal teremtve meg a Dunakanyar és a Balatoni panoráma összeköttetését. Szobról 7:26-kor, Vácról 8:00-kor indul, Fonyódra 11:23-kor érkezik, ellenkező irányban Fonyódról 16:36-kor indul, Vácra 20:02-kor, Szobra 20:34-kor érkezik. A főváros és a Dunakanyar között utazva, Szob és Budapest-Kelenföld között helyjegyváltás nélkül igénybe vehető, egyébként helyjegy, valamint kerékpárhelyjegy váltása kötelező rá. Vasárnaponként két új mentesítő InterRégió vonat indul Fonyódról 14:36-kor és 18:36-kor Budapest-Kelenföldre, légkondicionált FLIRT szerelvényből kiállítva, a vasárnap délutáni hazatérő utasforgalom kiszolgálása érdekében. Az utószezoni menetrendben továbbra is közlekedik a tavalyi évben bevezetett, Pécs és Keszthely között közlekedő Fenyves sebesvonat, mely a csoportok és kerékpárosok könnyebb, kényelmesebb utazását szolgálja a Balatonhoz. Pécsről naponta 8:10-kor indul, Keszthelyre 11:35-kor érkezik, ellenkező irányban Keszthelyről 16:25-kor indul és Pécsre 19:49-kor érkezik. Szentlőrincen, Dombóvár alsón, Kaposváron áll meg, valamint Fonyódtól Keszthelyig minden állomáson és megállóhelyen. Kerékpárszállítás esetén kerékpárhely foglalása kötelező. Az egész évben közlekedő Helikon InterRégió vonatok változatlanul naponta közlekednek. Az utószezon végéig a Pécs—Kaposvár vonalszakaszra, illetve onnan történő utazás esetén a helyjegyváltás kötelező, kerékpárhely foglalása a teljes útvonalra szükséges. A tavalyi évhez hasonlóan péntek és szombat éjjel az utószezonban is közlekednek az egyre népszerűbb Bagolyvonatok a dél-balatoni vonalon. Keszthelyre a Déli pályaudvarról pénteken és szombaton 22:40-kor indul vonat, amely Siófokról 0:36-kor megy tovább; ugyancsak péntek és szombat éjjel, Keszthelyről 23:48-kor, Siófokról tovább pedig 1:28-kor indul vonat a főváros felé. Északi part

A Kék Hullám Expressz a főszezonban már megszokott menetrend szerint, gyorsvonati kocsikkal közlekedik a Déli pályaudvar és Tapolca között. Balatonfüredig csak Budapest-Kelenföldön, Székesfehérváron és Balatonalmádiban áll meg, onnan Fövenyes, illetve Szepezdfürdő kivételével minden állomáson és megállóhelyen megáll. Távolsági forgalomban 300 forintos helyjegy váltásával vehető igénybe. A Déli pályaudvar és Balatonfüred között az utószezonban is kétóránként indul Vízipók InterRégió, mely Balatonakarattya és Balatonfüred között minden állomáson és megállóhelyen megáll. Az észak-balatoni vonalon a Kék Hullám Expresszek, valamint a Vízipók InterRégiók nagykapacitású kerékpárszállító kocsival közlekednek, melyekre a kerékpárhely foglalása kötelező. A Katica InterRégió augusztus 28. után hétvégi napokon továbbra is közlekedik a Déli pályaudvar és Balatonfüred között, Székesfehérvártól Balatonfüredig minden állomáson és megállóhelyen megáll, a kisebb megállók kiszolgálása érdekében. A Katica InterRégiókon a biciklik korlátozottan szállíthatók, így ezekre a járatokra kötelező a kerékpárhely foglalása. A Katica InterRégiók menetrendi idejében munkanapokon személyvonatok közlekednek Székesfehérvár és Balatonfüred között, melyek csatlakoznak Székesfehérváron a Balaton InterCity-khez. A Szombathely és Keszthely közötti közvetlen összeköttetés sem ér véget a nyárral, ugyanis az utószezonban is naponta jár a Lesence sebesvonat, mely Szombathelyről 7:04-kor indul, Keszthelyre 9:14-kor érkezik, ellenkező irányban Keszthelyről 16:44-kor indul és Szombathelyre 18:54-kor érkezik. A vonatokban nagykapacitású kerékpárszállító kocsi közlekedik, az igénybe vételéhez kerékpárhely foglalása kötelező. A sebesvonathoz csatlakozva a hétvégi napokon személyvonat indul Tapolcáról 8:47-kor Révfülöpre, valamint Balatonfüredről 16:00-kor Tapolcára. A Győr és Keszthely között kapcsolatot teremtő Tanúhegy sebesvonat az utószezonban hétvégi napokon közlekedik, biztosítva a csoportok és biciklisek könnyebb, kényelmesebb utazását a Balatonhoz. Győrből 8:07-kor indul, Keszthelyre 11:11-kor érkezik, ellenkező irányban Keszthelyről 18:44-kor indul és Győrbe 21:49-kor érkezik. A sebesvonaton nagykapacitású kerékpárszállító kocsi is közlekedik, amibe a helybiztosítás érdekében kötelező a kerékpárhely foglalása. A sebesvonathoz csatlakozva Tapolcáról a hétvégi napokon csatlakozó személyvonat indul 10:44-kor Balatonfüredre, valamint 18:36-kor Révfülöpről Tapolcára. Az utószezonban hétvégi napokon új személyvonat indul Balatonfüredről Tapolcára 12:13-kor, valamint Tapolcáról Balatonfüredre 14:30-kor. Díjszabás, tudnivalók Balaton24 és Balaton72 napijegyek

Október végéig továbbra is megválthatók a Balaton24 és Balaton72 napijegyek. Ha ősziesre fordul az időjárás, érdemes ezekkel a kedvező árú díjtermékekkel felfedezni a part menti települések turisztikai látnivalóit, ugyanis ezek a napijegyek korlátlan számú utazásra érvényesek a Balaton körüli vasútvonalakon, a Somogyország kincse díjas balatonfenyvesi kisvasút vonalain, valamint a Volánbusz egyes part menti járatain. A napijegy 2. kocsiosztályon az érvényesség kezdetétől számított 24, illetve 72 óráig érvényes. A Balaton24 napijegy felnőttek számára 1090 forintért, a 26 éven aluliak számára 750 forintért váltható, és elérhető a MÁV appban is. További információk a Balaton24 és Balaton72 napijegyekkel kapcsolatban. Okosjegy

A kedvezményes, helyjegyfoglalást magában foglaló Okosjegy az utószezonban is elérhető a Balaton partjára. Okosjegy csak online váltható meg, korlátozott mennyiségben, így érdemes a jegyeket már jóval indulás előtt megvásárolni. A Balaton és Tópart InterCityk-re Budapestről indulva Balatonszemesig 1999 Ft-tól, Balatonlellétől Balatonszentgyörgyig 2399 Ft-tól, a Kék Hullám Expresszekre Balatonudvari állomásig 1999 Ft-tól, Balatonakali-Dörgicsétől 2399 Ft-tól válthatók Okosjegyek. További információk az Okosjegy váltásával kapcsolatban. Vármegye- vagy országbérlettel utazás

A vonattal vagy helyközi buszokkal gyakrabban utazóknak ősszel is megéri országbérletet vagy vármegyebérletet váltani, ugyanis a Balaton körül közlekedő valamennyi vonaton, így az InterCity, vagy más helyjegyköteles vonatok másodosztályán is érvényesek a megfelelő helyjegy megváltásával ezek a bérletek. A 30 napon át érvényes kedvezményes országbérlet 1890 forintért, a teljesárú bérlet 18900 forintért váltható. A vármegye- és országbérlettel rendelkezők az országbérlet.hu weboldal Balaton menüpontjából tájékozódhatnak a Balatonhoz vagy annak térségében közlekedő járatokról és a feltételekről. Csoportos utazás

A csoportos utazási szándékot, mint minden utazás előtt, így az utószezonban is minél hamarabb érdemes jelezni a MÁV-START szolgáltatásértékesítőinél, akkor is, ha országbérlettel, vagy biciklivel utaznak. Kerékpáros utazásnál pedig még hangsúlyosabb szerepe van az előretervezésnek és a tájékozódásnak az igénybe vehető vonatokról. Bicikliseknek, különösen a biciklis csoportoknak érdemes elkerülni a csúcsidei, jellemzően péntek délutáni, esti, valamint a szombat reggeli, délelőtti és a vasárnap délutáni, esti időzítést.

