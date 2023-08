– Minden eddigi rekordot megdöntött a felvételi jelentkezések száma – jelentette be csütörtökön Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora. A kaposvári doorstep sajtótájékoztatón elmondta: az egyetem összességében harminc százalékkal, a MATE Kaposvári Campusán pedig hatvan százalékkal többen jelentkeztek. Így a somogyi vármegyeszékhely felsőoktatási intézményben 736 fiatal kezdi meg tanulmányait szeptembertől. – Ezek a pozitív eredmények annak is köszönhetőek, hogy bevált a három évvel ezelőtti modellváltás és erősíteni tudtuk a piaci szereplőkkel az együttműködést, huszonöt gépész-és élelmiszermérnök elkezdi meg tanulmányait, több partnercégünk saját dolgozóit is beiskolázta – jegyezte meg a rektor. Bejelentette azt is, hogy július elsejétől a Kaposvári Campus lett a Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium fenntartója.

Fotó: Kovács Tibor

Büszkén emelte ki, hogy a világ 150 legjobb agrár fókuszú egyeteme kötött szerepel a MATE és minden feltétel adott, hogy a kaposvári felsőoktatás tovább fejlődjön.

Sztankó Attila, a, Kométa 99 Zrt. gazdasági igazgatója a doorstep sajtótájékoztatón elmondta: a régiónkban meghatároz szerepe van az élelmiszer gyártásnak, az egy főre eső élelmiszer GDP hozzájárulás hazánkban itt a legmagasabb. – A húsipar mellett cukorgyár, gesztenye és tejipar is van és együttműködve egy akkreditált klasztert is létrehoztunk – tette hozzá az igazgató. – Eddig is volt a Kaposvári Campussal együttműködés, de az utóbbi időszakban piacképesebb és versenyképesebb volt a közös munka és több kollégánk is részt vesz az élelmiszeripari mérnök képzésben – jegyezte meg Sztankó Attila. Kiemelte: duális partnerként a jövő versenyképes generációját is nevelik.