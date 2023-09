Az ország keleti feléből a 71-es számú főút vezet Balatonfüredre

A Főmterv Zrt. 2019-ben kapott megbízást a Balatonfüred, Germering utcai csomópont terveinek elkészítésére. A tervezés során kiemelt figyelmet szenteltek a helyi lakosság igényeinek, és a meglévő zöldfelületek megóvása mellett újak létrehozására is törekedtek. Csordás Erika, a Főmterv Zrt. tervezője elmondta, hogy a csomópont tervezése során a gyalogosok biztonságos átkelését is lehetővé teszik a főúton, és hangsúlyosan, esztétikusan jelzi a településre való megérkezést.

A 71-es főút, mely az ország keleti feléből vezet Balatonfüredre, jelenleg széles aszfalt felülete miatt idegen a településen. A füredi hegyoldali nyaralókból a Balaton partra igyekvő gyalogosoknak jelenleg hétsávos úton kell átkelniük, ami nem csak kényelmetlen, de veszélyes is. A tervezett csomópont ezt a problémát is orvosolni fogja, hiszen a jelzőlámpás kialakításnak köszönhetően a városkapu a forgalom dinamikájának megfelelően működtethető.

A Főmterv tervezője, Csordás Erika kiemelte, hogy a csomópont kialakítása rugalmasan alkalmazkodik a forgalomhoz. Így például egy nyári péntek délután, egy hétköznapi strand bezárást követően, vagy vasárnap a hazafelé meginduló forgalom esetén is másképp fog működni. Szezonon kívül és éjszaka is különböző beállítások lesznek.

Fotó: Főmterv Mérnöki Tervező Zrt.

A csomópont hozzájárul a közlekedési felületek észszerű újraosztásához

Balatonfüred Önkormányzatának közlekedési koncepciója célul tűzte ki a 71-es főút települést elvágó hatásának oldását, a főút keresztmetszetének észszerű szűkítését, a közlekedési felület újraosztását, illetve a város határában a forgalmat rugalmasan szabályozni képes városkapu-csomópont kialakítását.

A koncepció döntött arról, hogy jelzőlámpával szabályozott körgeometriájú csomópontokat épít a Jókai Mór utcánál (mely 2023 nyarán el is készült), majd később a Lóczy Lajos utcánál is. Ehhez igazodva a Főmterv is hasonló kialakítással tervezte meg a városkapu csomópontot a Germering utcánál.

– A 71-es főúton egyenesen haladva továbbra is két-két forgalmi sáv áll rendelkezésre, de a mellékirányok felől is a továbbhaladás irányának megfelelően két-két forgalmi sávon lép be a forgalom. Ezzel minden kanyarodó irány biztosítható a csomópontban, senki nem kényszerül kerülőútra – ismertette a szakember.

Fotó: Főmterv Mérnöki Tervező Zrt.

A biztonságos átvezetés érdekében különszintű vasúti átjárót terveztek

A tervezett jelzőlámpás körfogalom a 71-es főút és a Germering utca jelenlegi csatlakozásában helyezkedik el. A város közlekedési koncepciójához igazodva a csomópontot úgy kellett kialakítani, hogy a Balaton utcai szintbeni vasúti átjáró is megszüntethető legyen egy új vasúti híd építésével a 29-es számú Szabadbattyán–Tapolca vasútvonalon.

– A Balaton utca különszintű átvezetése miatt a tervezett jelzőlámpás körforgalmat – magassági értelemben – közel 5 méterrel a jelenlegi 71-es főút szintje alá terveztük, hozzá igazítva a csatlakozó utak hossz-szelvényeit is – részletezte a tervező.

A körpálya külső sugara 27 méter, a kétsávos útpályák közötti belső zöldterület 17 méter sugarú, középpontja a 71-es főút és Germering utca jelenlegi csatlakozásába került. Gyalogos és kerékpáros átvezetés a csomópontban a 71-es főút Balatonfüred felőli ágán és a Germering utcán található.

Fotó: Főmterv Mérnöki Tervező Zrt.

A csomópont tervezésének kiinduló pontját tehát az új vasúti híd geometriája adta

A híd építési feltételeit a terület geotechnikai adottságai határozták meg. A tervezett keresztezés helyén mintegy 6 méter vastagságban mészkőtörmelékes sovány-közepes agyag feltöltés található, alacsony belső súrlódási szöggel. Ilyen jellegű feltöltés esetén − a hídprovizóriumok szokásos nyílástartományát figyelembe véve − csak a töltés szilárdításával lehetett volna biztosítani a provizóriumok beépítését.

Tekintettel a töltés szilárdítás egyedi, magas költségű technológia igényére, és a provizórium rendelkezésre állásának kockázatára a híd terveket teljes forgalomzár melletti építéssel készítették el. Az organizációs tervek alapján

a híd megépítése két hónapos teljes vágányzár mellett megvalósítható

mely intervallum a MÁV által kijelölt vágányzári lehetőségekkel összhangban volt.

– Fenti meggondolások alapján az alépítmények építését fúrt cölöpös technológiával terveztük, melyre monolit vasbeton U alakú cölöpösszefogó készül a térd- és szárnyfalak befogásával. A felszerkezet süllyesztett pályás kéttámaszú acél gerendatartó, mely teljes szélességben összeállítva, a helyszínre szállítva emelhető be a helyére, a 71-es főút szélső sávjainak rövid idejű lezárása mellett. A beemelést követően a pályaépítés és próbaterhelés után a híd forgalomba helyezhető – mondta el Csordás Erika, a Főmterv tervezője.

Fotó: Főmterv Mérnöki Tervező Zrt.

A tervezés során a helyi lakosság véleményét is kikérték

A csomópont építéséhez kapcsolódóan két kisebb műtárgyat is érdemes megemlíteni. Az egyik a 71-es főút 36+977 kilométerszelvényében lévő balatonfüredi Koloska-patak 1969-ben épült egynyílású hídjának átépítése. A híd felújításának esedékessége mellett átépítése az átvezetett főút hossz-szelvényi változása miatt vált szükségessé. A hídon az alépítmény megtartásával a felszerkezet cseréjét tervezte a Főmterv.

A másik műtárgy tervezésére a kialakuló nagy szintkülönbség miatt volt szükség, ugyanis a csomóponthoz kapcsolódóan a kerékpár- és gyalogos utak – közte a Balatoni Bringakör érintett szakaszának – tervezése is a feladat része volt. A Balaton Bringakör a Germering utcán éri el a 71-es főutat, ahol annak a Balaton felőli oldalán vezet Csopak irányába, ahol az út és a kerékpárút közötti szintkülönbség áthidalására 96 méter hosszon gabion támfalat terveztek.

Fotó: Főmterv Mérnöki Tervező Zrt.

A tervezés során minőségi zöldfelületek létrehozására törekedtek, locsolóhálózat tervezésével és a meglévő értékes faállomány megóvásával. Ezért a helyi építési szabályzattal összhangban a csomóponttól délre található Kisfaludy Üdülőszövetkezet ingatlanját parkosításra igénybe vették.

A Környezetvédelmi Hatásvizsgálati eljárás közmeghallgatási szakaszában az érintett lakosok képviselőinek kezdeményezésére – közösségi tervezés keretében – a csomópont építésekor kikerülő töltés anyag beépíthető részéből zajvédő töltés épül az üdülőszövetkezet telke elé. Ez egyrészt csökkenti az elszállított föld mennyiségét, és ezzel együtt a szállítás környezeti terheit, másrészt elválasztja a közterületet a magánterülettől és ezzel védettebbé tehetők a nyaraló ingatlanok kertjei.

Fotó: Főmterv Mérnöki Tervező Zrt.

Balatonfüred városkapuja nem csak egy közlekedési csomópont, hanem egy komplex építési projekt, amely számos kihívást és innovatív megoldást tartogat. A tervezés és kivitelezés során a közúti és vasúti forgalom összehangolása, valamint a geotechnikai kihívások kezelése is kiemelt szerepet kap.

A geotechnikai tervezés során a megszokott feladatok mellett különösen figyelmet érdemelnek a megszakító szivárgók. A 71-es főút, a körforgalom és a Balaton utca részein időszakosan hegyoldali talajvíz megjelenését tapasztalták, amit megszakító szivárgók kialakításával kell kezelni. Ezek a szivárgók egyesített rendszert alkotnak, és gravitációs kiürülésük a tervezett útvíztelenítő aknákba vezet.

A tervezési feladat egyik legkritikusabb eleme az építés organizációja volt. A tervezett körforgalom a vasúti pálya keresztezése miatt 4-5 méteres mélységben épül, ami komoly kihívásokat jelent az építési fázisok és a közúti forgalom összehangolásában. A vágányzári kötöttségek és a közúti forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a tervezői javaslat alapján hat főbb építési ütemben valósul meg a projekt. A teljes kivitelezési idő várhatóan két év lesz.

A projekt sikeressége érdekében kiemelten fontos a közúti és vasúti infrastruktúra összehangolása. A vasúti híd és a körforgalom megépítésének összehangolása kritikus, és a tervezők ezt is figyelembe vették az ütemterv

Fotó: Főmterv Mérnöki Tervező Zrt.

Forrás: magyarepitok.hu

Nyitókép: Főmterv Mérnöki Tervező Zrt.

forrás: likebalaton.hu