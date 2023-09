– Bámulatos a kínálat, legszívesebben végig kóstolnám a teljes sort – mondta mosolyogva egy asszony, aki gigei stand felhozatalát térképezte fel. Bálint Ildikó polgármester azt mondta: településükön 30 közfoglalkoztatottat alkalmaznak, s a mezőgazdasági projekt keretében krumplit, hagymát, paprikát, tököt és karalábét is termesztenek. Az alaptevékenységen azonban túllendültek, s már feldolgozással is foglalkoznak. A csalamádé, a házi lecsó és az almapaprikába töltött lila káposztán kívül házi lekvárt is készítenek. Csodájára jártak a kelevízi portékáknak: vesszőből kosarakat, dísztárgyakat alkottak a program résztvevői, s hímzéssel is foglalkoznak. A kék-fehér színben pompázó terítők sok látogató tetszését nyerte el. Vargáné Balatincz Krisztina polgármester kiemelte: folytatni kívánják a programot, s igyekeznek megújítani, a 360 lelkes községben jelenleg 15 közfoglalkoztatott van.

Hosszúvízen szőnyegeket készítenek, s Máté-Botos Ivett polgármester hangsúlyozta: a közfoglalkoztatás azoknak is lehetőséget nyújt, akik családi okok miatt nem tudnak elutazni másik városba dolgozni. S ugyanakkor az alacsony iskolai végzettségűeket is bevonhatják az értékteremtő munkába.