Több írásban is tájékoztatták az érdeklődőket. A verseny előtt ezt írták: "MENTŐNAPI FŐZŐVERSENY Ma rendezik Budapesten a Városligeti Mentőnapot, melyen főzőversenyt is hirdettek. Kaposvári csapatunk látható a képen! Az elmúlt években nagyon szép eredményeket értek el Bajtársaink, reméljük idén is le tudjuk nyűgözni a zsűrit!

Drukkoljunk együtt, hajrá Kaposvár!"

Kérésük meghallgatásra talált, hisz olyan sikeresen szerepeltek a versenyen, hogy elismerést kaptak finom főztjükért. Erről így írtak: "KIVÁLÓ MINŐSÍTÉS

Bajtársaink a Városligeti Mentőnapon rendezett főzőversenyen kiváló helyezést értek el! Minden résztvevő csapatnak és bajtársnak gratulálunk és köszönjük ezt a napot a szervezőknek!"

Gratulálunk a mentőseinknek!