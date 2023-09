– Az elmúlt években új feltételek közé került a világ – mondta Sztankó Attila. Hozzátette: ami eddig ráért, most hirtelen fontos lett, ilyen például az egyetemek és a vállalkozások kapcsolata is.

– Szintet lépett a MATE és a Kometa együttműködése is, nem túlzás, ha azt állítjuk: mindennapossá vált. Mit jelent ez a gyakorlatban?

– Egy ilyen időszakban különösen felértékelődik a gazdaság szereplőinek a minőségi kapcsolata. Ebből a szempontból a MATE is része a gazdaságnak, így a mi tevékenységünknek is részese, hiszen velünk együtt, számunkra is képeznek szakembereket.

– Van ennek az új együttműködésnek már eredménye is?

– Van, hiszen számos kollégánkat beiskoláztuk, többek között magam is a MATE hallgatója vagyok.

– Ez pusztán példamutatás, vagy a szükségszerűség felismerése?

– Sok jelenlegi kollégánk tanult a MATE-n. Ők gazdasági területen dolgoznak és a termékfejlesztésben is, mérnökként. A lehetőségeket tekintve azonban ez még csak a felszín.

– Mit rejt a mély?

– Fontos változás a korábbiakhoz képest, hogy ma már olyan témákban is közösen gondolkodunk, mint a kutatás-fejlesztés vagy egy környezetvédelmi normarendszer felépítése. Ezeken a területeken nekünk nincs meg a szükséges tudásunk, a MATE-nak pedig megvan. Így együtt sokkal gyorsabban, megalapozottabban és messzebbre jutunk, s talán kisebb ráfordítással is.

– A piaci kihívások folyamatos válaszokat igényelnek. Hogyan épül be az új tudás a termékekbe?

– Az élelmiszeripar tradicionális iparágnak számít a világban, jellemzően családi tulajdonban lévő vállalkozásokról van szó. Több tíz, de van, aki több száz éve van jelen a piacon, ebből az is fakad, hogy vannak olyan receptúrák, termékek, amelyek azóta megtalálhatók náluk. A társadalom, a gazdaság, a technológia fejlődik, egyre kevesebb a munkaerő, egyre komolyabb a verseny, egyre fontosabb a hatékonyság, s az azonos minőség. Az élelmiszerek élettani hatásairól is egyre többet tudunk. A digitalizáció pedig ezen a területen is megjelent, nálunk például már nincs olyan tíz évnél idősebb termelőgépünk, amelynek ne lenne IP-címe. Ha ez van, akkor hálózatának is kell lennie, ha hálózata van, akkor védelme is kell legyen, s ehhez szükséges szakemberek is kellenek. Egyre több mérnökre van szükség egy élelmiszer-feldolgozóban is.

– A Kometa egyébként sem kispályás, ha a foglalkoztatásról van szó…

– Majd ezer munkavállalónak, családnak adunk munkát. Most is több tíz mérnök dolgozik a gyártási területen, de az a cél, hogy a mérnökeink száma hamarosan elérje az 50-et. Ahogy haladunk a fejlesztéseinkkel, ahogy cserélődnek a termelőberendezések, egyre több területre több és több mérnökre van szükség. Kellenek a mérnök-informatikusok, a gépész- és villamosmérnökök és az élelmiszermérnökök. S mivel a minőség folyamatos garantálása is kívánalom, a minőségmérnökökre is szükség van.

– A minap olvastam a sonline.hu-n, hogy egy lángossütő az édesanyja édesanyjának a receptjét használja. Önöknél is van ilyen régi recept? Mire mennének 100 éves receptekkel a gyorsan változó piacon?

– A folyamatos termékfejlesztés nem jelenti azt, hogy ne lennének tradicionális termékek, maximum nem úgy gyártjuk őket, ahogy annak idején készültek. Nemrégiben vettünk fel egy éppen a MATE-n végzett, nemzetközi szinten tájékozott termékfejlesztőt, mert egyre finomabb, egyre egészségesebb termékeket kell gyártani. Mi a stratégiánkat arra a felismerésre építjük, hogy lehet, egy kicsit kevesebbet kell ennünk, de egészen biztosan sokkal jobb minőségű ételeket kell fogyasztanunk a jövőben. Miután ez nekünk kiemelten fontos, ezért erre egészen komoly anyagi forrást biztosítunk, kutatás-fejlesztési projekteket hajtunk végre, ezért már jó néhány évvel ezelőtt például csökkentettük az összes termékünk sótartalmát 25 százalékkal.

– Mégis fogy a termék?

– Igen, mert az ízélmény adott, az nem csökkenhet, csak jóval egészségesebb a termék. A szóját is száműztük, ahogy a nem természetes adalékanyagokat is. A mi termékeinkben soha nem voltak másutt divatos egyéb anyagok, ebből adódóan rovarok sem.



Itt minden egy tető alatt történik



A Kometa egyedi cég az ágazatban nemzetközi viszonylatban is, hiszen itt minden egy tető alatt történik! A vágástól, a feldolgozáson és a szalámik érlelésen át egészen a húsok csomagolásáig. Ez frissességet, s nagyobb bonyolultságot is jelent, ez pedig egyre összetettebb tudást igényel. Ez a minőségi előny mások számára behozhatatlan, hiszen a félkész termék nem tölt hosszú időt úton. Ez egyben komoly esélyt ad a MATE-val közös brüsszeli kutatás-fejlesztési pályázatok elnyerésére is. Az iFood klaszter pedig, amely összekapcsolja a régióban megtalálható élelmiszeripari vállalatokat az egyetemmel, olyan versenyelőnyt jelent, amit ki kell használni.