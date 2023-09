A Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége a rendezvényhez kapcsolódva szervezte meg a 26. Flórián kupát, melyen 16 csapat mérte össze tudását.

– Oktatási bemutatók és szakmai kiállítás is kiegészítette a két napos programot, ahol csaknem 30 cég mutatta be termékeit – mondta Heizler György, a tűzoltószövetség somogyi elnöke. – A műszaki mentéseknél használt eszközökön kívül olyan berendezéseket is láthattak az érdeklődők, amit elektromos autótüzeknél alkalmazhatnak a szakemberek. S egy tűzoltóautó szimulátor segítségével vezetéstechnikai tréning is várta a jelenlévőket.

A két napos rendezvényen összesen 870-en vettek részt, köztük csaknem 120 somogyi is bekapcsolódott a szakmai programba. Parancsnoki fórumot és elnökségi ülést is tartottak, s Dobson Tibor vezérőrnagy, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke adta át a tableteket. Állami támogatásból sikerült beszerezni a száz készüléket, s négy somogyi csapat – a szőkedencsi, a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület, a látrányi és a berzencei – is hozzájutott egy-egy informatikai eszközhöz. Heizler György hangsúlyozta: a tűzoltó egyesületek fejlesztését egy 700 millió forintos pályázat is segítheti, a kiírásra még jelentkezhetnek a szervezetek. Többek közt védőeszközöket – védősisak, öltözet –, feszítő-vágót, illetve jármű továbbá szertár felújításához is igényelhetnek támogatást. Somogyban jelenleg 45 egyesület működik, melynek csaknem ezer tagja van.