A kaposvári Agora második emeleti kiállítóterében nyílt meg a Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület tagjainak közös kiállítása.

– Azért tartottuk fontosnak ezt a kiállítást, hogy itt, Kaposváron is bemutassuk annak a munkának az eredményét, amely Szigetváron, a nemzetközi művésztelepen született, s a szigetvári önkormányzat és az egyesületünk kapcsolatából ered – mondta el Halmos Klára, az egyesület titkára, a szigetvári művésztelep vezetője



– Öt éve helyeztük át a művésztelepünk székhelyét Barcs­ról a szigetvári várba, ahol idén augusztusban huszonhárman dolgoztunk együtt. A várban is látható szeptember végéig egy nagyszabású kiállítás egy új kiállítótérben – tette hozzá.

Kaposváron tizennégy munkát állítottak ki a Vörös András rendezte tárlaton. A kiállításra a műfaji sokszínűség jellemző.

Az akrilfestmények mellett rézkarcok, egyedi grafikák is paravánra kerültek azoktól a művészektől, akik évek óta részt vesznek a művésztelep munkájában. Idén egy törökországi művész is kapcsolódott a társasághoz, Szigetvár testvértelepüléséről. Az ő munkái is láthatók a kaposvári tárlaton.

Halmos Klára érdeklődésünkre azt is elmondta, hogy a szigetvári művésztelepi időszak érezhetően egyre mélyebb hatást gyakorol az alkotókra. Van, akit a helyszíni adottságok inspirálnak új utakra, többeket a történelmi múlt befolyásol új irányba, s maga az atmoszféra is erős érzelmeket kelt, új inspirációkat ad az alkotóknak. Andricz Gabriella



Valamennyi résztvevőt inspirálja a különleges szigetvári helyszín



– Engem például az idén a szigetvári várudvarban található köveken kirajzolódó fény-árnyék játék ragadott meg, ezeket kezdtem továbbgondolni és megjeleníteni – mondta el lapunknak a grafikusművész, aki a szervezés mellett mindig örömmel kapcsolódik be a műhelymunkába is.

Halmos Klára elmondta: korábban a Vaszary-képtárban mutatták be az egyesület művészeinek friss munkáit, de sajnos erre idén nem volt lehetőségük.