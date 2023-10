A hagyományos nápolyi pizzák mellett a GasztroFok eseményre egy őszi ihletésű étellel is készült az egyik siófoki vendéglátóhely. – Egy sütőtökös pizzát találtunk ki, a feltét alapja a sütőtökkrém, és erre teszünk pármai sonkát, így az édes és a sós együtt igazán különleges ízt ad – mondta Majoros Attila üzletvezető.

Liofilizált gyümölcsöket, valamint krémmézeket, szörpöket és lekvárokat is kóstolhattak az érdeklődők a siófoki pizzéria szomszédságában. A GasztroFok esemény kapcsán ugyanis több helyszínen egyszerre több szolgáltatás is várta az érdeklődőket.

– Megkóstoltuk a pizzát és a gyümölcsökből készült termékeket. Ez az első állomásunk, de még felkeresünk más vendéglátóhelyeket is – mondta Boros Mónika.