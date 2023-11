Qais útnak indult, s mára talán el is jutott Gházába. A barátságos fiatalember Jemenben született, Pécsen tanult, majd Somogyba költözött, ahol öt éven át a PTE Kaposvári Képzési Központ hallgatója volt. Diplomaszerzés után is Magyarországon maradt, kórházi röntgenesként dolgozik. Megszerette az országot, őt is megszerették sokan. Szülőföldjén régóta nem járt, csak egyszer tett kivételt: amikor a leánytestvére férjhez ment. Még akkor is itt maradt inkább, amikor a pandémia miatt hazaküldték a külföldi diákokat.

Most válaszút elé került, amiben képtelenség helyes döntést hozni. Az öccse az indulatoktól forrongó Gházában volt, ahova az izraeliek bevonultak, hogy megsemmisítsék a Hamász terrorcselekményekhez használt bázisait. A palesztinok szent helyei is veszélybe kerültek, hiszen bennük, alattuk is voltak Hamasz állások, katonai létesítmények, így ezeket is támadták a katonák. A tűzharcban sok ártatlan civil is az életét vesztette. Az áldozatok között ott van Qais öccse is.

Még a legtávolabb zajló háborúk is túl közel vannak hozzánk.

Menni vagy maradni, ennél rettenetesebb választás nem sok van egy ember életében. Útra keljen testvére temetésére vagy maradjon a biztonságos, választott lakhelyen? A szívére vagy az eszére hallgasson? Természetes, hogy szeretne végső búcsút venni szeretett testvérétől, ugyanakkor azt is jól tudja: ha elmegy, valószínűleg nem fogja már többé látni Magyarországot. Ahol hivatást, barátokat, új életet talált.

Qais útnak indult és a sorsa azzal szembesít bennünket: ne legyenek illúzióink, még a távol zajló háborúk is túl közel vannak hozzánk.