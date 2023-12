Fantasztikus újabb magyar győzelem született november 30-án, a negyeddöntő utolsó, dupla pontos futamában, Las Palmasban. Magyar idő szerint 12.30 körül rajtolt el a csoportunk negyedik futama, az arany futam, amely dupla ponttal számít. Kemények voltak a körülmények, 20 csomós alapszél, néha 30 csomós lökésekkel. A hunsail.hu beszámolója szerint nagyon együtt rajtolt a négy hajó, a németek indítása sikerült a legjobban. Jobbra nyitottunk egy idő után, arra picit kisebbek voltak a hullámok, igaz, a szél is valamivel – de talán mindent összevéve kedvezőbb lehetett volna az az irány, anélkül is, hogy… hihetetlen jobbos szélfordulót kaptunk meg, akár a vezetést is átvehettük volna az első bójáig, de ezt már sose tudjuk meg, ugyanis a futamot félbeszakították. Idegtépő várakozás után került sor a második rajtunkra, itthoni idő szerint 14 órakor. A szél ereje csökkent, északiasra fordult, a hullámok is kulturáltabbak lettek. Jó időben, jó sebességgel rajtoltunk de nem a legjobb helyen. Jobbra indítottunk, a németekkel meccseltünk, másodikként vettük a felső bóját a németek után. Akik a bójavételnél szabályt sértettek, előbb kitolták az orrsudarat a megengedettnél (ezt csak a genakkerhúzással egyidőben lehet megtenni), ezért 360 fokos büntetést kaptak, vissza is estek harmadiknak. A mi manőverünk – szokás szerint – tökéletes volt, ezzel az első hátszél elején átvettük a vezetést, amit a célig már ki sem engedtünk a kezünkből. Mögöttünk NED, CHI, GER volt a sorrend. A chileiek és a németek manővere nem sikerült a lenti kapunál, biztos előnnyel kezdtük az utolsó cirkálószakaszt. Az üldözők és a felső bója között vitorlázva növelhettük az előnyt, ugyanis a hollandok és a németek külön match race-t vívtak egymással a továbbjutásért. Mi hibátlanul vettük a felső bóját, az üldözők azonban egy olyan showt produkáltak, amelyre ritkán láthatunk példát: szinte egyszerre ért a három hajó a bójához, a németek valami miatt óvtak, de a genakkerük nem állt ki, aztán lejött vagy lehúzták, bekerült a hajó alá, és még egy előkészítetlen halzolás is káoszt okozott fedélzeten. A hollandok pedig nem húztak bőszeles vitorlát addig, amíg nem derül ki, mit is akarnak a németek… Ezzel a chileiek feljöttek a második helyre. Majdnem 300 méterrel vezettünk a befutó hátszél közepén, a végén több mint egy percet vertünk a chileiekre, 1.52-t a hollandokra, és 2.01-et a németekre. Ezzel a csoportunkból az elődöntőbe első helyen a Sámánok jutottak, második helyen pedig a hollandok. Hogy kik lesznek majd a legjobb nyolc között az ellenfeleink, az a cikk végén, pontos programmal együtt olvasható.

A teljes csapatnévsor, ABC sorrendben, mindazokkal együtt, akik bármely megelőző fordulóban a Sámánok tagjai, azaz a siker részesei voltak:

Adorján Csaba, Bakóczy Róbert, Berecz Zsombor, Goszleth Marcell, Gyapjas Zsombor, Huber Lél, Lillik Ákos, Majthényi Szabolcs, Németh Áron, Németh Domonkos, Takácsy Levente, Tomai Balázs, Varjas Sándor.

A Sámánok kiválóan vitorláztak eddig. Maximálisan csapatként működtek, kivétel nélkül mindenki a legjobb teljesítményét nyújtotta a futamok során. Öröm volt látni az összeszokott munkát, hallani az intenzív, de hatékony és célratörő fedélzeti kommunikációt. Akár mindenkit ki lehetne emelni a csapatból, de külön megemlíteném Berecz Zsombort, a csapat kapitányát, aki olimpiai üzemmódba pörgette fel magát, hallatlanul motiválta a csapatot, és a taktikai döntései gyorsak és kreatívak voltak – például a negyeddöntő harmadik futamának befutójában. (A képen.)

Bakóczy Róbert kormányos ezeket az elképzeléseket pontosan meg tudta valósítani, leheletfinoman vezette az egyre jobban megismert hajót, a fordulókat, a hátszeles menetek finom megoldásait jó volt nézni. Németh Áron pedig hihetetlen nyomás alatt, szoros bójavételek közepette is kifogástalan munkát végzett az orrban.

Egy hazai vitorlás generáció legjobbjai ültek össze, az olimpiai ezüstérmes Berecz Zsombor vezetésével az SSL Vitorlázó Világkupában, hogy nemzetek közti küzdelemben, egy csapat világbajnokságon mutassák meg a világnak a magyar virtust. És még nincs vége! A folytatás december 2-án szombaton következik az elődöntő két négyes csoportjának egyetlen, sorsdöntő futamával, amely eldönti: kik kerülnek a legjobb négy közé december 3-án vasárnap.

