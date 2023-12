Önbevalláson alapult a tavalyi népszámlálás, így mindenki a saját munkaügyi helyzetéről nyilatkozott. Nemrég publikálta a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a 2022-es népszámlálás foglalkoztatottságot érintő végeredményét, egyes településekre is lebontva. Magyarországon a foglalkoztatottak aránya a friss adatok szerint 49,1 százalékos, míg a munkanélküliek aránya mindössze 2,5 százalékot tesz ki. Az ellátásban részesülő inaktívak még 23,6 százalékot, az eltartottak további 10,3 százalékot képviselnek.

Az adatokból az figyelhető meg, hogy legkisebb helyeken a legmagasabb a foglalkoztatottak száma. A baranyai Iborfián mindössze heten élnek, és ebből hatan dolgoznak. A munkanélküliségtől mentes kis falvak többségében a nyugati határszélen helyezkednek el, de három somogyi is akad közöttük: Rinyaújnép, Patca és Libickozma. Rinyaújnép 46 lakosából egyetlen álláskeresőt sem tartottak nyilván tavaly. Libickozmán sincs állástalan, a kis falu lakosainak száma most 28, bár voltak 32-en is az elmúlt években.

– Tényleg mindenkinek van munkája nálunk, leginkább tízen dolgoznak, főként a környező nagyobb falvakban, de helyben is, többségében magánvállalkozóknál – mondta Horváth Gábor, Libickozma polgármestere. – Közmunka már jó pár éve nincs a faluban.

Patcán 55-en élnek, közülük tíz gyermek és 15 nyugdíjas. – Dolgozni kell, Patcán sohasem volt divat a segélyezés munkaképes és egészséges embereknél, mert nálunk csak az kap segélyt, aki valóban rászorul – mondta ifj. Handó János. – Ez a taktika elég motiváció volt arra, hogy a helyiek munkába álljanak. A Katica Tanyán is akad néhány helyi foglalkoztatott, de a patcaiak megtalálják a helyüket máshol is, Kaposváron, illetve a helyi mezőgazdaságban és erdőgazdálkodásban dolgoznak a legtöbben.

Fotóillusztráció: Lang Róbert

A sereghajtók között még túl sok a somogyi



A KSH friss adatbázisából az is kiderül, hogy hol dolgoznak a legkevesebben. Országosan a legmagasabb a munkanélküliek aránya a baranyai Gilvánfán (20,23 százalék), de a harmadik helyet a somogyi Istvándi foglalja el (18,66 százalék). Istvándiban 477 lakosból 98-en dolgoznak, és 89-en állást keresnek. A 32-es listán a 24-től a 32-ig tartó helyeket is somogyiak foglalják el, sorrendben előbb Gige (12,47 százalék), aztán Hajmás (10,38 százalék) következik. Gigén 377-en élnek, 136 gigeinek van munkahelye, 47-nek nincs. Hajmás 212 lakója közül 79-en dolgoznak, és 22-en munkanélküliek. Ezután Iharos (10,16 százalék), Gadács (10,13 százalék), Görgeteg (10,09 százalék) és Bolhó (10,01 százalék) következik. Iharos 433 lakosából 164-en dolgoznak, és 44-en állásra várnak. Gadácson 79-en élnek, közülük 26-nak van munkája, 8-nak nincs. Görgeteg 1021-es lélekszámú, közülük 355-en dolgoznak, 103-an munkanélküliek. Bolhón 669 lakost számoltak össze, közülük 207-en dolgoznak, és 67-en nem.