Altfatterné Pirgl Enikő elmondta azt is, hogy az országban egyedülálló módon, ők ötvözték a modern ledtechnikát és a show-elemekkel bővített hastáncot, így kapva egy olyan különleges színpadi showt, amit mindenkinek látnia kell. Az eredmény egy olyan fény- és táncjáték, ami bárkit magával ragad.

– 35 táncosunk lépett fel a gálán, – folytatta Enikő, – a legfiatalabb 4,5 éves, míg a legidőseb 60 év feletti volt. 32 két különálló műsorral készültünk, és mindegyik nagy sikert aratott, a közel 300 néző között. A műsor közel két órás volt, ez is sejteti, hogy egy ilyen produkcióra rengeteget kellett készülni. A tavalyi gálát egy hetes szünet követte, majd már készülni is kezdtünk az idei gálára. Ez több száz munkaórát jelent. De minden perc megérte.

A stúdióvezető elmondta azt is, hogy már most azon gondolkodik, hogy milyen táncokból felépülni a jövő évi gála. Több ezer különleges ledet tervez jövőre is, melyekkel ismét elvárázsolhatja a nézőket, így emelve még magasabb szintre a show hastáncot.

A teljes beszélgetést hallgasd meg podcast műsorunkban!