Nagyberkiben tartotta az idei utolsó elnökségi ülését a somogyi nyugdíjas­szövetség. A keddi tanácskozáson megvitatták a szépkorúak hónapjában megtartott művészeti gálák és a második félévben lezajlott vármegyei szintű rendezvények tapasztalatait, valamint sor került a 2023-as év előzetes értékelésére is. Szó esett a szövetség pénzügyi helyzetéről és a tagdíjbefizetések alakulásáról, valamint a 2024. évi programtervezet főbb elveinek kialakítását is napirendre vették. Az első két témáról csak érintőlegesen tárgyaltak, a részletes értékelésre a tervek szerin jövő februárban kerül sor. Végül a szervezeti változásokkal kapcsolatos információkat osztotta meg a tagokkal Stikel János elnök, illetve aktuális témák is elhangzottak.

Az ülésen az elnök bemutatta a somogyi szövetség jövő évi naptárát, amelyet többek között a gyermekrajzpályázat legszebb alkotásai is díszítettek.