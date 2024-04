Jól sikerült rendezvénnyel köszöntötték a tavaszt Szóládon, amelyre a somogysárdi, szántódi és siójuti szépkorúak is meghívást kaptak. A helyi Kék Ibolya Nyugdíjasklub vidám jelenete nyitotta meg, s a vendégek is kitettek magukért: a sárdi idősek operettrészletekkel, a szóládi nótakör egyveleggel járult hozzá a remek hangulathoz. A műsorban szólóénekek és szép versek is elhangzottak, különösen Bognár Gyula dalcsokra és a siófoki idősotthonból érkezett 84 éves Szekeres Jánosné szavalata aratott nagy sikert.