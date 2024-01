A Rumszauer Miklós plébános által mintegy másfél évtizede alapított, évről-évre más és más személyhez vándorló elismerést, az aranyláncon függő rózsafüzér-gyűrűt Varga László megyés püspök vasárnap este, az ökumenikus imahét nyitó alkalmán adta át a jutalmazottnak. A plébános laudációjából kiderült: András óvodás kora óta rendszeresen ministrál és olvas fel a szentmiséken.

Isten országáért való munkálkodás nem életkor-függő

Mivel érdekli a Biblia, múlt év októberében fejezte be az Ószövetséget. A legutóbbi éjszakai szentségimádás során – minden hónap első péntekének estéjéről szombat reggel 7 óráig tartják – éjjel 1 órakor megjelent édesanyjával a templomajtóban. Lelkes szolgálata arra is példa: az Isten országáért való munkálkodás nem életkor-függő; jóllehet számos személy, aki megtehetné, s nem lenne megterhelő számára, sem hozza meg ezt az áldozatot Jézus iránti szeretetéből. Hitének hiteles megélése miatt lett az egyházközség példaképe Andris, akinek neve egy márványtáblára is felkerült. Olyan személyek neve mellé, akik gondolattal, szóval és cselekedettel jelentős mértékben hozzájárultak Isten országának, valamint a helyi közösség építéséhez. S hogy kik ők? Többek mellett: az Arató, a Polgár, a Perczel és a Szigeti házaspár, Zarka Jánosné, Pusztainé Takács Erika, Horváth Jenőné, Kontra Józsefné, Pásztor Józsefné, Herbán Ferencné, Járadi Gyuláné és Vörös Klára.

Lőrincz S.