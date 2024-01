A minap Varga Józseffel, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara elnökével beszélgettem, ahol gyorsan kiderült: a számok bizony fontosabbak sok minden másnál. Legalábbis így van ez, amikor a somogyi gazdaság eredményeit értékeljük. Ennek kapcsán is újra eszembe jutott egy korábbi írásom, amelyben azt feszegettem: kritikus helyzetben mennyiben viselkedik másként egy-egy vállalkozás, amelynek a vezetői között meghatározóbb szerepet kapnak a hölgyek? Akkor is igyekeztem ellenőrzött tényekkel „hadba vonulni”, ám most kiderült: a valóság alig változik. Hiába a covid, a háborús helyzet, a női megközelítések előtérbe kerülése: attól, hogy valamiről sokat beszélnek, még nem oldódik meg! Miközben a tények továbbra is azt mutatják: szerte a nagyvilágban bizony versenyképesebbek, ütésállóbbak és eredményesebbek azok a cégek – tevékenységtől függetlenül – ahol női vezetők is dolgoznak. Nem ritkán az is elhangzik – és valljuk, be, ebben is van valami: a 21. századi „gazdasági sebek” begyógyításának legfontosabb „eszközei” a női típusú megoldások, vagyis a nők lesznek. Erre számos jó példa van Somogyban is.

Új műsorhoz új férfi (helyett nő?) kell!

A modern világgazdaságban megjelenő problémák megoldásában sokszor a nők nem rosszabbak sem vállalkozóként, sem munkavállalóként sem pedig fogyasztóként, mint a férfiak. Bár tagadhatatlanul mások! És ez így van jól. A nő többségű vezetői kar miközben nem jelent többletet a kiadás oldalon, a bevétel esetében viszont jelentősek az eredmények. Korábban átlagosan 25 százalékos volt a tőkemegtérülési mutató azoknál a cégeknél, ahol vegyes a vezetés. Ma ez már jóval több. Ezzel szemben korábban mindössze 9 százalékos volt ez ott, ahol csak férfiak vannak a kitüntetett pozícióban. S ez ma pedig 7 százalék körül van. Ott, ahol ráadásul legalább három nő van a felső vezetésben, ott ez a korábbi arány 26 százalékos, volt most pedig 29 százalék.

Nincs kétségem afelől, hogy az üzleti világ mai csendes „forradalmát” a nők nyerik. A nők meghatározó szerepe máris tény. A tények pedig makacs dolgok. Szó sincs tehát már a korábbi „kötelező női kvótákról”, a feltörekvő nők – többnyire ellenszélben is – elvégezték, amiről mások csak beszéltek. Ezt mutatja a gazdaság! Mi lenne, ha például a politika is „észrevenné” ezt a változást.

Tény az is: a diplomások majd 65 százaléka nő… Szóval kedves somogyi cégvezető barátaim, ha azt akarjátok, hogy a cégetek előtt álló, megoldásra váró feladatokat sok oldalról járják körbe, munkálják ki, akkor bízzátok rá a dolgot egy férfiakból álló vezérkarra! Ha viszont azt akarjátok, hogy mindez el legyen intézve, akkor bízzátok nőkre!