Barátságosan fogad minket Irénke néni. A 74 éves asszony 2007 óta nyugdíjas, a kaposvári kórházban dolgozott a tejkonyhán. Nehezen mozog, de ennek ellenére a kapuban vár minket. Kicsi kályhájában lobog a tűz, fekete macskája egy kisszéken ülve szundikál mellette. Minden nap meglátogatja a gondozója, hogy segítsen neki.

– Mérjünk először egy vérnyomást – mondta Steinbacher Zsuzsanna, és már tette is fel Irénke néni kezére a mérőt, amely ezúttal jó értékeket mutatott. Utána feltöltötte a gyógyszeradagolót, és megnézte, van-e elég fa a kályha mellett.

– Ebben a helyiségben fűtök csak, a hidegben egész nap megy a kályha – mondta Garai Józsefné. – Sajnos nagyon gyorsan fogy a fa. 120 ezer forintból tartom el magam, a fiamat és két unokámat. Akárhogy is feszítem a családi költségvetést, nem jut több tüzelőre.

Hozzátette: egyik unokája azért hagyta ott az iskolát, hogy el tudjon menni dolgozni.

Steinbacher Zsuzsanna rajta kívül naponta még hét idős embert keres fel. – Mindegyikük sorsát a szívemen viselem, mindent megteszek azért, hogy hétköznapjaikat megkönnyítsem – tette hozzá a gondozó.

Aki már indul is a következő „ügyfeléhez”. Havalda Lászlónénak szintén nagy szüksége van a segítségre. – Két éve kimentem a kenyeres autóhoz vásárolni a nagy jégverést követő nap. Nem voltam kint öt percet, de ezalatt a lányom rosszul lett, összeesett. Arra jöttem be, hogy a padlón fekszik, stroke-ot kapott – mondta szomorúan Havalda Lászlóné. – Több hónapig kórházban volt, a terápiáknak köszönhetően már valamivel javult az állapota. Egyedül tud például fát behordani és ki is tereget. De sokszor még az étel összevágásában és egyéb házimunkában is segítségre szorul. 230 ezer forintból élünk ketten, próbáljuk kigazdálkodni, hogy mindenre jusson picit – mondta Marika néni.



A Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központhoz tizennégy település tartozik

A legmesszebbi Visnye, ami 25-30 kilométerre található. Pfaffné Barna Beáta, az intézmény vezetője elmondta: a házi segítségnyújtásban tíz gondozónő és egy állandó helyettes dolgozik. – Télen több a munka, a fa behordástól a mosdatásig, de segítünk a bevásárlásban, gyógyszeradagolásban egyaránt – mondta el Pfaffné Barna Beáta. Azt tapasztalják, hogy sok az egyedül élő 70 feletti idős, többségük nő, és szükségük van segítségre, sokszor a gondozónők az egyetlen támaszuk. Igény szerint minden nap ellátogatnak hozzájuk.



Vonzó a napközi Pfaffné Barna Beáta elmondta: a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központban nappali ellátást is indítottak a gondozásra nem szoruló időseknek, és nyolctól négy óráig programokkal várják őket. – Kértünk létszámmódosítást, mert annyira sokan jelentkeztek, és tervezünk egy újabb telephelyet nyitni Hencsében – mondta az intézményvezető.



Fotók: Lang Róbert