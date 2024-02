– Nyilván kitüntető, hogy megkaptam ezt a címet, de mindez egyben felelősség is. Hiszen ahogy most is végzem a munkám tanárként, az egyetemen oktatóként is ugyanolyan lelkesedéssel igyekszem ezt tenni – mondta, azt is hozzátéve, hogy nem ugyanazt a fajta hozzáállást követeli meg a hallgatók és a diákok oktatása. – Egy tizennyolc éves fiatal már tudja, hogy mit akar, a mérnökhallgatók általában úgy jönnek ide, hogy határozott elképzelésük van – fogalmazott a MATE újdonsült címzetes egyetemi docense.

Technikumtól a diplomáig kíséri diákjait.

Fotó: Lang Róbert

Nagy kihívás volt számára, hogy úgy vezesse be a hallgatókat a matematika tudományába, hogy szeressék és használják annak elemeit a mérnöki munka során. Hozzátette: az órákat a campuson tartja, ahol egy jól felszerelt labor is az oktató rendelkezésére áll a hasznos tudás átadására. A MATE és a Kaposvári Szakképzési Centrum együttműködésének és Mike Gábor személyének köszönhetően a Gépészből egyenes út vezethet a kaposvári campusra.

Orientálni kell

– Én hiszek abban, hogy már technikumban orientálni kell a fiatalokat a pályára, hiszen az iparnak szüksége van jól képzett gépészmérnökökre. Ráadásul olyan specializációt kapnak, amelyre az ipari szereplőknek Kaposváron és környékén igénye van, jegyezte meg a pedagógus.

A leendő mérnökök duális képzésben vesznek részt, így már az első félévet követően belekóstolhatnak a munka világába. – Ez óriási lehetőség számukra, mert piaci szereplőknél töltik a gyakorlatukat, amivel két legyet ütnek egy csapásra: munkatapasztalatot szereznek és a szakdolgozati témájukhoz is inspirációt gyűjthetnek, felkészülhetnek arra és meg is valósíthatják, mondta Mike Gábor. A hallgatók többsége azt tervezi, hogy a környéken hasznosítja tudását, amelyet a Kaposvár számít rád program is támogat. A pedagógus szerint a hab már csak az lesz a tortán, ha majd mesterképzésre is lehetőség nyílik Kaposváron.