Gyulai Lászlót számos siófoki civil- és vállalkozói szervezet kérte fel arra, hogy önálló, pártoktól független, stratégiai városfejlesztési programmal induljon el a június 9-i önkormányzati választáson. Gyulai László kizárólag Siófokkal kíván foglalkozni, új, kreatív, összefogásra képes közösséget építene, s a helyi gazdaságfejlesztést és városfejlesztést újszerűen támogató programja többek között meggyőzte a helyi Fidesz tagjait is, így tiszteletben tartva Gyulai függetlenségét, ők sem állítanak vele szembe önálló polgármesterjelöltet.

A Fidesz siófoki szervezetének közleménye úgy fogalmaz: „Gyulai László személyében a város dinamikus fejlődéséért és a siófoki emberekért tenni akaró, elhivatott és lelkiismeretes jelöltet ismertünk meg. Siófokon változásra van szükség, ezért rendkívül fontosnak tartjuk, hogy városunknak olyan polgármestere legyen.”

A siófoki Fidesznek tetszik, hogy Gyulai Siófokot nem ellenzéki városként határozza meg, hanem minden siófokit, közte az ellenzéki pártok helyi képviselőit is kéri stratégia városfejlesztési programjának támogatására. Gyulai a programja szerint nem adót emelne, hanem a helyi vállalkozókkal összefogva fejlesztene ki új turisztikai vonzerőket, s ezzel együtt olyan logisztikai-ipari parkokat hozna, amelyek high-tech ágazatok betelepítéssel jelentős adóbevételhez juttatnák a várost, mindamellett, hogy modern munkahelyeket is teremtenének. Gyulai a fejlesztésekben együttműködne a várostérséggel, a környező településekkel. A helyi Fidesz szerint a siófoki adófizetők pénzéből nem nyomozni, hanem dolgozni kell, hiszen az elmúlt évek feljelentéseinek indokoltságát nem igazolták bírósági döntések. Miközben a helyi DK javaslatára most újabb feljelentésre készül a város. A siófoki Fidesz-tagság bízik abban, hogy Gyulai László és csapata nem ad majd vissza sok száz milliós elnyert, vissza nem térítendő támogatást, hanem megvalósítja azt, képes lesz megnyitni például a Galerius–fürdőt, s megvalósítja a siófokiak régóta dédelgetett számos álmát, mert nem városgondnoki feladatok ellátására, hanem egy dinamikusan fejlődő város vezetésre kérte fel a csapatát, s kérte támogatóit.