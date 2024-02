Mára gyakorlatilag iparággá vált a hamisítás, közölte az adóhivatal. A NAV munkatársai olyan parfümöt találtak, amelyben a vegyészeti vizsgálat állati vizeletet is kimutatott, sőt rosszabb esetben káros hatású vegyszert is tesznek az üvegcsébe. A hamisítási listán a ruhák, a táskák, a napszemüvegek, a mobiltelefonok, a gyerekjátékok és a parfümök szerepeltek a legelőkelőbb helyeken. A napokban vádat emeltek egy kereskedő ellen, aki egy böhönyei melléképületben árulta a józsefvárosi piacon beszerzett hamis portékát. Talán a hamisítók azt gondolják, hogy a vidékieknek ez is jó.

Az internet világában már nem lehet eldönteni, hogy mi a hamis, és mi nem. Tárgyak, személyek, eszmék, gondolatok mind lehetnek nem valódiak. S ez még csak a halovány kezdet, ahhoz képest, hogy mi várhat ránk. A mesterséges intelligenciával a csalók új lehetőségeket kaptak. Angliában egy banki alkalmazottat telefonon igyekezett rávenni az ügyfél nevében a csaló egy nagyobb utalásra. Hiába ismerték egymást a felek, az ügyfél ismerős hangját bizony a mesterséges intelligencia állította elő. Ezeknek a programoknak köszönhetően akár az unokázós csalók is újabb fegyverhez juthatnak, hiszen az unoka nevében, az ő hangját vagy képét utánozva csalhatnak ki pénzt az idősektől.

Szakértők szerint jó ellenőrzési mód, ha az előre megírt szövegből igyekszünk kizökkenteni a gépet azzal, hogy váratlan kérdéseket teszünk fel. Vagyis beszélgessünk, ami már csak azért is hasznos, mert a jó beszélgetések egyre inkább kimaradnak az életünkből. Talán nem árt néha kikapcsolni az internetet, hamarosan jön a szép tavaszi idő, érdemes kirándulni a Zselicbe.