Amióta az eszemet tudom, akárhogy igyekszik a mezei újságíró, törvényszerűen mégis lemarad olvasottságban a gyász krónikájához képest. Lassan magam is abba a korba lépek, hogy keressem a sorok között, hogy ki van meg és ki távozott a közeli és távolabbi ismerőseim közül. Fájdalmas elfoglaltság, mégis sokan tesznek így, érthető módon, hiszen ahogy telnek az évek, sok embertől kell búcsút vennünk. Most meghökkenve olvasom, hogy az internetes csalók is rájöttek arra, hogy a gyász örvén egyre több emberhez jutnak el, miután a mai világban már egyre többen tájékozódnak a világhálón. Ezt újabban alaposan ki is használják a szélhámosok.

Gyorsan eltüntetik a pénzt a számláról a gyász vámszedői

A csalók egy eddig nem látott trükkel kezdtek támadni, hamis profilokon keresztül temetkezési vállalatok valódi bejelentéseit osztják meg a legnagyobb közösségi oldalon, majd megpróbálják rávenni az elhunytak ismerőseit, hogy vegyenek részt internetes közvetítésen keresztül a temetéseken. A gyanútlan felhasználók a linkre kattintva egy adathalász weboldalon találják magukat, amely kártyaadatokat kér a szertartáson való távoli részvételért. Aki hiszékenyen megadja a kártyaadatait, magára vessen, mert könnyen eltüntethetik a számláján lévő pénzt a gyász vámszedői. Az újságból tájékozódni tehát jóval veszélytelenebb, de ezzel együtt az ember mindig legyen körültekintő.