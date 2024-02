Karádi, buzsáki, palócföldi, sárközi, kalotaszegi, Galga menti, sokác és még számos tájegység viseletébe öltöztetett baba gazdagítja Vári Katalin gyűjteményét.

– 15-20 év munkája látható a vitrinekben, összesen 150 baba, amiket eddig a saját otthonomban kialakított babáriumban őriztem – mondta el Vári Katalin, aki a kőröshegyi Borkút Táncegyüttes művészeti vezetőjeként nemcsak kedveli, hanem kutatja is a népviseleteket. – Az érdeklődők ott is megtaláltak, de most ért az a megtiszteltetés, hogy méltó helyre kerülhetnek, a térség turisztikai központjába. Hímzőasszonyok, viseletkészítők szabják a babákra a különleges ruhákat, amelyeknek elkészítése hatalmas kihívás. Sok esetben a babán varrják a viseletet, hisz amellett, hogy kis méretben kell megvarrni a ruhát, a végtagok sem úgy mozognak, mint egy élő modell esetén.



A gyűjtemény legtöbbje 60 centis babákból áll, de vannak kisebb-nagyobb modellek is, szemet gyönyörködtető, mesterien megvarrt viseletekben, kiegészítőkkel. – Az első darab egy berzencei viseletbe öltöztetett baba volt, de érdekes módon a somogyi tájegységről van a legkevesebb babám – folytatta Vári Katalin. – A karádi és a buzsáki hímzőasszonyok már meghímezték a jellegzetes mintakincsükkel ellátott darabokat, de még nem teljes a kollekció – tette hozzá Katalin, aki a gyűjtőszenvedélye kapcsán olyan emberekkel ismerkedett meg, akik a hagyományt a mai napig ápolják.

– Nagyon sok helyre eljutottam a kutatás kapcsán, ahol felejthetetlen pillanatokat éltem át. Sok kedves ismerőst szereztem például Palócföldön, ahol még nagyon erősen él a hagyomány, és hordják a tájegység viseletét. Örömmel tölt el, hogy az asszonyok a bizalmukba fogadnak, beengednek a tisztaszobájukba, kitárják a szekrényeiket, ahol igazi kincsek rejtőznek. De említhetném a Galga menti, az Ipoly menti régiót is, ahonnan szép darabokat kaptam – folytatta Katalin, aki a távoli tájakról is őriz különleges öltözeteket. – Az egyik vitrin a világutazók nevet viseli, itt kapott helyet a kínai császár, egy koreai és indonéz pár is. A kedvencem azonban a kalotaszegi viselet, a viseletek királynője. Rendkívül gazdagon díszített nemcsak a lányok, de a férfiak ruhája is. Egyik készítőnk meg is varrt egy bujkát, vagyis sötétkék posztóra gazdagon hímzett férfi kabátot babaméretben. Ez egy igazi kihívás volt számára, de remekmű született.



Mindegyik más



Vári Katalin elárulta azt is, hogy rengeteg babát kapott ajándékba is, de nincs köztük két egyforma. – A közelünkben a keszthelyi babamúzeumon kívül nem ismerek olyat, aki a népviseletes babákat gyűjtené, és arra törekszem, hogy tovább bővítsem a gyűjteményt – mondta.