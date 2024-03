A versenyen Papp Balázs, a marcali Mester Cukrászda fagylaltkészítője Tojáslikőrös diótorta kreációjával indult.

Pálfi Attila a balatonmáriafürdői Vitorlás Fagyizó Cukrászda Kesu fantázianevű jeges finomságával szállt versenybe. – Egy enyhén sós kesudiófagylaltot készített, amibe egy saját főzésű aszalt datolya variegátót tettem és rubi csokit. Egy különleges szilikonforma segítségével készült a díszítése, ezt a saját üzletben is már készítem. Már 2019-ben értem el vele sikert, benne voltam Európa legjobb 14 harminc év alatti fagylaltkészítője között – mondta Pálfi Attila. Aki ugyan most nem jutott tovább a legjobb kilenc közé, de elismerően szóltak a zsűritagok a kreációjáról, amelyet már most is bárki megkóstolhat, hiszen a cukrászda hétvégente nyitva tart.

Pálfi Attila és a kesus fagyi. Forrás: FB



Ugyancsak Balatonmáriafürdőről a Pingvin Fagyizó és Cukrászda is versengett a továbbjutásért Virág Aida Wilheimné Agoudan Mogyoró mocca mese kreációjával.

A legjobb kilenc közé került a Gelato Festival World Mastersen az első, 2022-es körben Somodi János, az ugyancsak balatonmáriai Florida Fagyizó cukrásza. Akinek jó esélye van arra, hogy a világbajnokságra is kijusson, de addig még finomítgatja a receptet.

– A sütőtökös mandula olyan jól sikerült, hogy tavaly az Év fagyija is lett, de azóta már módosítottam kicsit a receptjén. Tehát foglalkozom vele, hogy a lehető legjobb ízkombinációt vigyük a jövő évi olaszországi versenyre, mondta a Sonline.hu-nak Somodi János.

Fotó: MW