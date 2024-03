Jászfalvi Anna klubvezető lapunknak elmondta, hogy a téltemetéssel remélhetőleg minden rosszat maguk mögött hagytak, ezzel együtt egy eseményekben gazdag, tartalmas időszak is lezárult a közösségük életében, amely a saját programokon kívül a városi rendezvényeken való részvételüket is jelentette.

A társaság irányítójától azt is megtudtuk, hogy húszan találkoznak heti rendszerességgel, ilyenkor jól kibeszélgetik magukat, de szeretnek kézműveskedni is, és szinte valamennyi alkalommal 10–15 perces kortalan tornára is sor kerül. – Jó együtt lenni az ismerősökkel, szeretünk jókat beszélgetni és remek hangulatúak voltak a kirándulásaink is – tette hozzá. – Az önkormányzat nem csupán az utazásaink költségeihez járult hozzá, de a szép klubhelyiséget is ingyen biztosítja számunkra. Erdei Barnabás alpolgármester pedig rendszeres résztvevője a foglalkozásainknak, tőle a várossal kapcsolatos legfontosabb kérdésekről is tájékoztatást kapunk.

Nagyon jó a kapcsolatuk a mozgáskorlátozottak boglári csoportjával is, legutóbb például a karácsonyi rendezvényükön vettek részt. A jövőben szeretnének nyitni a vármegye más nyugdíjas közösségei felé is, örömmel fogadnának el meghívásokat, mint ahogy ők is szívesen látnának más szervezeteket a köreikben.