A kulturális központ üzemeltetheti a Teátrum kávéházat Siófokon, erről is döntött a képviselő-testület legutóbbi ülésén, ahol azt is megtárgyalták, hogy 13,3 milliárd forint bevétellel és ugyanennyi kiadással tervezik a város 2024-es idei költségvetését. A képviselők egyhangúlag szavazták meg a büdzsé számait. Szó esett a siófoki fejlesztésekről, eldőlt: felújításokra is költenek 2024-ben, helyi adókból pedig 4,5 milliárd forintos bevételre számítanak.

Kiss László előterjesztése nyomán megszavazták, hogy a Teátrum kávéház működtetését a Kálmán Imre Kulturális Központ feladatai közé sorolják, és elsősorban igényes kulturális rendezvényeknek ad majd otthont. Mint elhangzott, a vendéglátóhely üzemeltetésére már többször írtak ki pályázatot, eddig sikertelenül. Ezúttal egy jelentkező szerette volna üzemeltetni a kávéházat. Pályázatát 5 igen és 5 nem szavazat mellett elutasították a képviselők.

Többek között döntöttek még a fecskelakások szociális, illetve piaci alapú bérlakásokká való alakításáról. A megüresedő lakásokat ezentúl négyzetméterenként havi nettó 3000 forintért adja bérbe a város siófoki lakhellyel, tartózkodási hellyel, vagy munkahellyel rendelkező igénylőknek. De a testület arról is határozott, hogy felhatalmazza a Balaton-parti Kft.-t a leromlott állagú és évek óta zárva lévő Galerius fürdő felújítását célzó pályázat közbeszerzési eljárásának kiírására.