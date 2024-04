A somogyi szépkorúak zöme szeret énekelni és imádja a szép verseket, ezt az elmúlt időszak nyugdíjasrendezvényei is ékesen bizonyították. Joggal lehetünk büszkék továbbá a színjátszóinkra is, a mesztegnyőiek és a várdaiak még a Nemzeti Színházban is felléptek, míg az előbbiek a 14. siófoki Ki mit tud? országos döntőjén is képviselhetik vármegyénket.

Ugyancsak elismerésre méltó a Nyugdíjasok Kaposvári Egyesületének kulturális tevékenysége, amelynek soraiban nem csupán kiváló énekesek és versmondók vannak, de Bukácsné Kovács Ilona és Tóth Károly személyében amatőr költők is fellelhetők. A tagságból többen is rendelkeznek már különféle kiemelt országos minősítésekkel, mint ahogy a siófoki döntőn is hatan, valamint a Derű hangjai csoport vehet részt.