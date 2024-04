Megérkeztek az első hírek a balatoni nyár epicentrumának számító, immár 9. évébe lépő siófoki Plázsról. Idén a tavalyinál is hosszabb szezonra, ebből következően pedig még több élvonalbeli fellépőre és “átbulizott” hétvégére számíthatunk. A technikailag és külsőleg is teljesen megújult, fesztivál színvonalú nagyszínpad ráadásul tovább fokozza majd a koncertélményt.

A pünkösdi hosszú hétvégén újra felpezsdül az élet Siófokon és kezdetét veszi a Plázs 2024-es szezonja, méghozzá több ingyenes nagykoncerttel.

Tavaly rekordszámú látogatót vonzott a Plázs, május 17-én pedig már a kilencedik szezon startol. Immár kilenc éve, hogy a siófoki Plázs minden nyáron a kikapcsolódás fellegvára minden korosztály számára. A Siófoki Nagystrand közepén elterülő homokos strand napközben a vízparti pihenés változatos lehetőségeit kínálja, az esti partik és koncertek pedig a hazai elektronikus és pop-rock-hip-hop szcéna legjobbjait sorakoztatják fel. Fotó: Plázs

Tavaly mintegy 315 ezer látogatót vonzottak az események

Idén pedig jó eséllyel ezt a csúcsot is sikerül majd megdönteni, hiszen a 17 hétvégén több mint 35 koncertet láthatunk majd. A nagy visszatérők mellett, mint például

Azahriah, Majka, Rúzsa Magdi, Edda, Neoton, Dzsúdló, Krúbi, Horváth Tamás, Follow The Flow, BSW, Kowalsky meg a Vega

több produkció is debütál majd a technikailag és külsőleg is teljesen megújult fesztivál színvonalú nagyszínpadon, ahol az egyébként is páratlan hangulatú balatoni koncertélményt hatalmas led falak teszik még lenyűgözőbbé. Fotó: Plázs

Napközben gyerekprogramok is lesznek, este pedig jönnek a sztárfellépők

Idén Siófok város és a Plázs együttműködésében valósul meg a pünkösdi nyitóhétvége május 17-20. között a Siófoki Nagystrandon. Családi- és szabadidős programkavalkád vár minden érdeklődőt a Nagystrand területén, a szezonnyitó változatos zenei programjai pedig a Plázs megújult nagyszínpadán kapnak helyet.

A napközbeni programokat és gyerekműsorokat követően pénteken a Blahalouisiana, szombaton a Hooligans, vasárnap pedig a TNT ad ingyenes koncertet.

A koncertekkel nem ér véget az élet a Plázson, ugyanis szombaton több helyszínen, a hazai dj élvonal viszi tovább a hangulatot a Plázs Grand Openingen, míg vasárnap Dj Dominique és a Fergeteg party várja majd a bulizni vágyókat. Nyitókép: Plázs

forrás: likebalaton.hu