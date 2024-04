Sokkal korábban, már februárban találkozhatunk szúnyogokkal, a vérszívók várhatóan egészen október végéig velünk maradnak. Ez több szempontból is aggasztó, hiszen az újonnan megjelenő fajok számos, eddig ismeretlen veszélyt jelenthetnek számunkra. A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Virológiai Nemzeti Laboratórium (VNL) betegségvektorokkal foglalkozó kutatócsoportja immáron másfél évtizede követi nyomon a hazai csípőszúnyogok helyzetét, terjedését és az általuk hordozott betegségeket. Az enyhe tél, valamint az új, ázsiai eredetű fajok megtelepedése a vizsgálatok alapján hosszú távon trendezheti a már megszokott szúnyogszezont. A labor kutatóit is meglepetésként érte, hogy városi területeken a japán bozótszúnyog és a koreai szúnyog kikelése már februárban megfigyelhető volt. Ez köszönthető a házak tövében álló esővízgyűjtőknek, a – kertekben sok helyen nehezékként használt – gumiabroncsoknak és az egyre enyhébb teleknek. Érdekesség, hogy az enyhe tél önmagában nagy segítség az inváziós szúnyogok túléléséhez, ám az ember által létrehozott lehetőségeket is kihasználják ezek a fajok. Több hazai üvegház, áruházi dísznövényosztály és hasonló temperált környezet is az inváziós szúnyogok kedvelt telelőhelyei.

A szúnyogok elleni védekezés egészen egyszerű, azonban komoly társadalmi figyelemre van szükség, hiszen egyetlen elhanyagolt kertben több ezer kikelő csípőszúnyog keserítheti meg egy egész környék mindennapjait. Ahogy a megfigyelések is alátámasztják, sajnos ez már nem csupán a tavaszi és nyári időszak sajátossága. A Virológiai Nemzeti Laboratórium közösségi tudományra építő programjai (Mosquito Alert applikáció, Pécsi Szúnyog), valamint terepi kutatásaik azt mutatják, hogy az inváziós fajok közül a japán bozótszúnyog és koreai szúnyog már a tavasz beköszöntét megelőzően aktív, ezzel előrébb hozva a „megszokott” szezont. Emellett, mind a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján az látszik, hogy az ázsiai tigrisszúnyog meghosszabbítja a szúnyogszezont, hiszen egészen október végéig találkozhatunk ezzel a mindennapjainkat rendkívül megnehezítő fajjal. A tudományos eredmények és az európai tapasztalatok is azt prognosztizálják, hogy az elkövetkező évek során egyre inkább számítanunk kell a jelenség fokozódására és végül új betegségek megjelenésére is.

Fontos hangsúlyozni, hogy a megoldás a kezünkben van. A lakosság rendkívül értékes adatokhoz juttathatja a kutatókat a közösségi tudományos programokban való részvétellel és a telefonos applikáció használatával. Ráadásul a kertek tudatos rendezésével, a szúnyogbölcsők felszámolásával vagy biológiai kezelésével megelőzhető a szúnyogok inváziója. A kutatócsoport Pécsi Szúnyog közösségi oldalán számos ismeretterjesztő anyaggal, hasznos tanácsokkal és környezetbarát megoldási javaslatokkal is segíti a lakosságot a hatékony védekezésben a szúnyogok elleni. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a jelenleg országosan alkalmazott kémiai ködöléses módszer alkalmatlan az inváziós fajok kezelésére, és komoly ökológiai veszteséggel is jár, melynek felméréséhez most a lakosság segítségét kérik a kutatók a Rovar Piknik elnevezésű programban való részvételükkel.