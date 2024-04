Kedves kis ünnepségre került sor Hetesen a hét elején, amikor is Portik József plébánost köszöntötték abból az alkalomból, hogy éppen negyven éve kezdte a lelkipásztori szolgálatot a településen.

Az eseményen döntően idős­korúak vettek részt, míg a helyi nyugdíjasklub nyolc fővel képviseltette magát – adta hírül Keczeli Jánosné, a szervezet irányítója.

A keddi rendezvényen Pavelka Béla polgármester méltatta az atya tevékenységét, és az ilyenkor szokásos megajándékozás mellett tortát is sütöttek a tiszteletére. – A közösségünk jó kapcsolatot ápol az atyával – mondta a klubvezető. – Amellett, hogy rendszeresen részt veszünk a vasárnapi szentmisén és a hagyományos egyházi rendezvényeken, többen közvetlen segítséget nyújtottunk a súlyos betegségből való felépülésében is – tette hozzá.