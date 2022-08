Ahogy arról korábban beszámoltunk, összesen 147 nevezett alkotás közül 104 film került be a hivatalos versenyprogramba és ezek közül 80 alkotást tekinthettek meg a nézők ingyenes vetítéseken a Latinovits Zoltán Művelődési Házban. Herendi Gábor: Toxikoma című filmje kapta idén a Bujtor István-díjat. A rendező a díjátadón elmondta, hogy élete első szakmai díját veheti át, amit minden más kitüntetésnél nagyobb jelentőségűnek tart. A kisjátékfilmek közül a Venczel Zsolt rendezte Akarsz-e játszani? című alkotás bizonyult a legjobbnak, míg versfilmek közül Tóth Vivien és Kecskeméti Balázs Maros Mozi című munkája nyerte el az ítészek tetszését. A versengő dokumentumfilmek közül pedig a Dívák érdemelt ki Bujtor-díjat.

Fotós: BUJTOR ISTVÁN FILMFESZTIVÁL

A 13-ik Bujtor István Filmfesztiválon többek között az Elvtársak és a Korai menyegző című filmekben nyújtott alakításával érdemelte ki a rangos elismerést Koltai Róbert, akit állva tapsolt a közönség a díj átadásakor. A részben Kaposváron is forgatott Korai Menyegző elnyerte a CinProCaS és a FilmProCaS filmtervező applikációs team különdíját és az idősíkok drámai kezeléséért járó szakmai díját is.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campuszán végzett Petrányi Levente rendezésében készült játékfilm a Limonádé „A szabad történetmesélésért”, míg animációs filmek kategóriájában a kísérletezésért járó szakmai díjat Pencz Patrik rendező és Németh Natália társrendező vehette át közös alkotásukért a The „Milky” Way-ért.

Az ünnepélyes díjátadón, amit a Brass Vibe fúvószenekar kísért játékával, Lutter Imre producer, fesztiváligazgató, Barkó Ágoston, bencés szerzetes, a Tihanyi Bencés Apátsági Múzeum igazgatója, Németh Kornélné, Balatonszemes polgármestere, Ferenczi Gábor rendező, zsűrielnök és a zsűritagok gratuláltak a díjazottaknak.

Fotós: BUJTOR ISTVÁN FILMFESZTIVÁL

További díjazottak:

Animációs Rendezői díj: Legendás család /Glasser Katalin (Kecskemétfilm);

Versfilmek közül Legjobb kamera és vágás: Krusovszky Dénes: Áttetsző viszonyok/Németh Anna, Mike László;

Legjobb rendezés: Pilinszky János: Vesztőhely télen /Balázs László Gábor;

Vizuális világért: Szálinger Balázs: Családregény / Eleven Költők Társasága;

A hangulatiság megteremtéséért: Szabó Lőrincz: Ébredés /Kovács László;



Dokumentumfilmek kategóriában:

Szerkesztői, rendezői, operatőri és vágói munka összhangjáért: Több, mint balett – Filming In Pécs + Erla Technopro Kft.;

Archív felvételek egyéni kezelése: Sarkadi 101 / Domokos János;

A személyes hangvételért: Nagyapám kertje / Varga Gábor;

A vizualitásért járó szakmai díjat kapta: A méhészet négy évszaka: Tavasz / Poroszka Magyar Zsolt;

Az érzékeny és átfogó szerkesztői munkáért járó szakmai díj: 17 állomás – a feltámadás keresztútja / Erhardt Ágoston – MTVA;

A kreatív feldolgozásmódért járó szakmai díjat átveheti: Mi svábok, mindig jó magyarok voltunk / László Gábor;

Legjobb rendezésért járó szakmai díj: Digitális nomádom / Oláh Kata;

A legjobb portréfilm: Ezt levezekelni nem lehet / Halász László;

A legjobb televíziós riportfilm: Menekülők – Hosszú út a túlélésért / Hadas Krisztina – ATV;

Alkotói díj: Szűcs Gergely Nem a méret a lényeg, avagy élet 150 cm alatt (dokumentumfilm) és Mire vágyik az érdi ember? (kísérleti fikciós alkotás);

A CinProCaS és a FilmProCaS filmtervező applikációs team különdíját kapta:

Kármel hegye a szomszédban van / Tóth Marcsi;

Isten hozott Manchesterben! / Berecz Péter;

Kilakoltatás / Fazekas Máté Bence;

Korai Menyegző / Olt Tamás;

Játékfilmek kategóriájában:

A műfajok bravúros használatáért: Háttérzene szorongáshoz;

Közösségi filmezés különdíja: Tessék engem elrabolni! (Klucsik Edit/Szegedi Rendezvény-és Médiaközpont Nonprofit Kft., Szeged Televízió);

Legjobb operatőr: Faragó Péter – Kedvelem és Akarsz-e játszani? c. filmek;

Legjobb gyerekszereplő: Balla Riana Emma – Rianás c. film;

Legjobb férfi szereplő / nagyjátékfilm: Orosz Ákos – Kilakoltatás c. film;

Legjobb férfi szereplő / kisjátékfilm: Ujlaki Dénes – Csendes környék c. film;

Legjobb női szereplő / nagyjátékfilm: Török-Illyés Orsolya – Toxikoma c. film;

Legjobb női szereplő / kisjátékfilm: Vetlényi Lili – Triangle c. film;

Legjobb dramaturgia: Lesen;

Legjobb forgatókönyv: Imposztor;

Bujtor István szellemiségéért járó díj, legjobb krimi: Lélekpark (Blue Duck Arts Kft.);