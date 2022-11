A kiállítás megnyitóján Lombár Gábor, Balatonfenyves polgármestere arról beszélt, mindig odafigyeltek a helyi tehetségekre, és külön öröm számára, hogy ezúttal is egy fenyvesi alkotó munkáiból nyílik kiállítás. Az est folyamán Varga Endre szaxofon és fuvola dallamai is felcsendültek. Nagy Tamás kérdésünkre elmondta: mindig képes elvarázsolni a más és más arcát mutató Balaton és a Nagyberek. Megfestette a hajnali fényeket, palettáján kikeverte a különböző évszakok jellemző színvilágát. Autodidakta módon kezdett bele, 2004 óta foglalkozik festészettel és azóta több kiállításon is megmutatta alkotásait. Néhány éve még a Somogyi Galériába is bekerült képe. A kiállítás december végéig látható.