A programot a Nemzeti Művelődési Intézet a Magyar Teátrumi Társasággal együttműködve rendezi évek óta. Somogyból minden évben bemutatkozik egy-egy társulat, Hedrehely, Mesztegnyő, Somogyudvarhely, Várda, Zselicszentpál, Kisbajom után idén a ságváriak jelentkeztek a szemlére. Az amatőr társulat tagjai természetesen nem erre az alkalomra verbuválódtak össze, a helyiek előtt már többször bemutatkoztak.

– Egy irodalmat kedvelő társaságból alakultunk színtársulattá, a tizenöt fős baráti kör tagjai közt többen a helyi női kamarakórusban is énekeltek. Kezdetben kiállításmegnyitókon mondtak verseket, majd felolvasóesteket tartottunk, amit egyre interaktívabbá tettünk – mondta el a társulat vezetője, Vadász Veronika, aki az előadások rendezője is egyben. – Egy összetartó csapat vagyunk, többnyire negyven év felettiek, és mindenféle elfogultság nélkül mondhatom, hogy több tehetség van köztünk. Hat darabot állítottunk eddig színpadra, az első a Kék madár volt, ami meg is hozta a kezdeti sikert számunkra. Ezt követte a Nem élhetek muzsikaszó nélkül című előadás, de játszottunk már Shakespeare-darabot is.

– Korábban volt egy rajztanár jelmeztervezőnk, akivel együtt dolgoztunk, de természetesen a többiek is hozzák a saját ötleteiket, és így alakítjuk ki a legtöbbször korhű látványt. A fővárosi bemutatóra most Szép Ernő Május című humoros, ironikus darabját választottuk, amelyben a főhős öngyilkosjelöltből szerelmes hőssé változik.

Hónapok óta készülünk, most már heti két alkalommal próbálunk Tóth Géza, a kaposvári Csiky Gergely Színház színművészének segítségével. Tóth Géza évek óta részt vesz a Pajtaszínházi Program mentorálásában.

– Sokat tanultunk a mentorunktól, de természetesen voltak jó hangulatú vitáink is. Eléggé szétszedte a már majdnem kész darabot, de nagyon jó észrevételei vannak, és a társulat is elfogadja a tanácsait. Nagyon fontos, hogy mindenki jól érezze magát a szerepében, hiszen ha nem így van, azt a közönség is egyből észre veszi – mondta a darab rendezője. A budapesti bemutató után a Csiky Gergely Színházba is szeretnének közösen ellátogatni, és megnézni mentoruk, Tóth Géza alakítását is az Ádám almái című színdarabban.