– Sok személyes témájú kép is a kiállítás anyagába került, olyanok, amelyeket bármelyik nő átélhet – mondta Németh Melinda. – Ilyen volt a kislányom születése, amely sorsfordító élmény volt számomra és egyben egy nehéz időszak is. Ez meghatározta a párkapcsolatomat és az életemet. Miután hazajöttünk a kórházból, egyfajta terápiaként elkezdtem sokkal többet foglalkozni a festészettel.

Szeret kísérletezni a technikákkal.

A kortárs festőművész szeret játszani a színekkel, technikákkal, de egy dolgot nagyon komolyan vesz a NeMart néven is alkotó művész: a felszín „kapirgálása” helyett a téma mélyére igyekszik hatolni képeivel. – Azt szeretném, hogy minden képemben legyen tartalom, sosem csak a dekorativitásra törekszem – mondta. – Vagy egy kis humor, vagy egy kis borzongás a munkáimban, a lényeg, hogy hatással legyenek az emberre. Igaz, most egy olajfestmény előtt ülök, de az elmúlt hónapokban inkább akrillal dolgoztam, mert gyorsabban szárad és jobban kijönnek a gesztusok a képen. Egy kicsit a street art is hatással volt rám, sokféle technikát igyekszem használni, hogy rétegekből álljon össze a kép.

Hiába vár a néző idillikus tájékpeket a művész elgondolkodtat alkotásaival.

Németh Melinda szeret kísérletezni az anyagokkal, a technikákkal vagy éppen az eszközökkel. Megihlették a fagyos téli reggelek, ekkor a jégkaparót is befogta az akril felvitelére a vászonra. Folyamatosan igyekszik fejlődni, tágítani látókörét, ezért rendszeresen eljár fiatal művésztársak kiállításaira, hiszen azt vallja: mindig mindenből lehet tanulni.

Jelenleg a budaörsi PostARTon tekinthetőek meg munkái.





Nem könnyű betörni a művészvilágba

Németh Melinda még 2010-ben diplomázott festőművész szakirányon Kaposváron, azóta a fővárosban él. Eleinte nagy csalódás volt számára a budapesti élet, mert nehezen jutott lehetőséghez fiatal, vidéki alkotóként. – Most már úgy látom, hogy nyitottabbak a budapesti galériák, a művész­egyesületek és talán a közönség is – mondta Németh Melinda. – Manapság már egy kicsit frissebbet keresnek, fiatalabbakat, újabbakat. Már nem csak tájképeket akar látni a közönség, hanem játékosabb, lazább látványra vágyik, mondta az alkotó, akit NemArt néven is ismerhet a művészetkedvelő közönség. Tagja a Budaörsi Művészek Egyesületének és Fine Arts Capital Egyesületnek is.

Nem könnyű vidéki alkotóként betörni, de Melinda bizonyította: nem is lehetetlen.

Majdnem egyenes volt az út a festővászonig

Németh Melinda gyerekként is szeretett már rajzolni, ezért már középiskolában is ebben az irányban kereste az útját: a kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskolába járt, textilműves szakirányra. Innen a Kaposvári Egyetemre ment továbbtanulni, oda webdesign szakra szeretett volna jelentkezni, de mivel az nem indult, animációra került. Itt viszont gyorsan kiderült, hogy ez nem az ő világa. Ekkor pecsételődött meg a festészet és Melinda kapcsolata. Eldöntötte, hogy festőművész lesz, hisz vonzották a színek és a nagy felületek. Az egyetemi évek alatt sok segítséget kapott művésztanáraitól Mátis Ritától, Leitner Barnától és Lieber Erzsébettől. Legközelebb áprilisban nyílik önálló kiállítása Budapesten, a Tompa utcában, ahol a munkásságára jellemző extravaganciára számíthat a közönség.