A marosvásárhelyi egyetemisták Weörös Sándor Bennem a létra című versszínházi előadását Gombos Péter olvasáskutató, a MATE főigazgató-helyettese vezette fel, aki a költő zsenialitását emelte ki. – Engedjék, hogy vigye önöket a mozgás, a zene, a ritmus, ami Weörös Sándor költészetének a lényege. Azt gondolom, mindannyiunknál is jobban tudta, mi is valójában a vers. Nem véletlen, hogy a Bóbita című kötet biztosan megtalálható sokunk könyvespolcán.

Az egyetemisták vizsgaelőadásaként született produkció, amely a költő verseit különleges színházi eszközökkel szólaltatta a közönség körében is az újdonság erejével hatott.

– Nem mindennapi előadást láttunk, szinte szálltam a darabbal, és néhány általam ismert vers is egy új értelmet kapott – mondta el Vajda Milán a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium diákja, aki társaival érkezett az előadásra. A világtalálkozó további eseményei a kisebbeknek is tartogatnak különleges élményeket, szerdán Yeung Fai kínai bábjátékos, aki a kínai hagyományokra épülő lélegzetelállító jelenetekkel ejti ámulatba a közönséget. A szervezők elmondták, hogy májusban a Nagyváradi Bábszínház érkezik A helység kalapácsa című előadással, majd a pünkösdi hosszú hétvégén több szabadtéri produkciót is bemutatnak. A júniusra tervezett Rippl-Rónai Fesztiválon is különleges előadásokkal készülnek a szervezők.