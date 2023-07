– A kezdeményezésünknek nagy sikere lett, és egy kivétellel minden évben megszerveztük az eseményt. Az idei év attól is különleges, hogy nemcsak a művelődési ház udvara, hanem a helyi evangélikus templom is helyet adott egy zenei eseménynek. Pénteken este ott lép majd fel a Modern Art Orchestra – Sacred Music. Különleges lesz a szombat esti koncert is, melyen a Modern Art Orchestra és a Debreceni Kodály Kórus mutatkozik be. Az eseményt a Veszprém-Balaton 2023 programsorozat keretében szervezik meg – tette hozzá Szalai Tünde.

A pincészetek számára is fontos esemény a fesztivál. Katona Zsófia, a Katona Borház borásza megkeresésünkre elmondta, mind a négy napon kínálják termékeiket a vendégeknek. Összesen tízféle bort lehet majd megkóstolni.

– Azt gondolom, hogy nemcsak a fővárosban, hanem más településeken is szükség van az ilyen igényes zenei programokra – emelte ki Katona Zsófia. – Én is nagy jazzrajongó vagyok, és örülök annak, hogy ez a rétegműfaj minden évben eljut a városunkba. Igényes és érdeklődő a közönség, sokan évek óta visszajáró vendégek – tette hozzá a borász.