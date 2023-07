A Veszprém-Balaton 2023 programsorozat keretében neves magyar és nemzetközi előadóművészek lépnek fel a boronkai kastélban és annak parkjában rendezett eseményeken. A szervezők azt tervezik, hogy hosszútávú nemzetközi klasszikus zenei fesztivállá váljon a rendezény, amely egyfajta híd lehet a világ nagy színpadai és a Veszprém-Balaton régió között.

A Boronka Futura Egyesület szervezésében szeptemberben és decemberben is zeneszó tölti meg az egykori Széchenyi kastély ódon falait.

A szeptemberi háromnapos fesztivál nagyszabású nyitókoncertjét az Erkel Ferenc Kamarazenekar adja. Másnap délelőtt Zeneovi várja a kisebbeket, Farkas Yuki zongoraművésszel és japán kollegáival és a helyi zeneiskola diákjainak koncertjére is sor kerül. A Trio Bohemo együttes koncertjén a visegrádi országok szerzőinek művei, este pedig Farkas Gábor zongoraművész szólóestje csendül fel. A zárónap matinékoncerttel indul, ifjú tehetségeknek adva bemutatkozási lehetőséget. A fesztivál virtuóz darabokat megszólaltató nagyszabású gála zárókoncerttel zárul.

Decemberben a karácsonyi készülődés hangjai töltik meg a kastély tereit – egy újabb háromnapos zenei programsorozat keretében. Életre kel Csajkovszkij Diótörője, gyermek balett-táncosok által és a kastély kertje is megtelik a Diótörő figuráival. Az előadásba, a játékba maguk a nézők és elsősorban a gyerekek bekapcsolódhatnak, együtt táncolhatnak a szereplőkkel, vagy oldhatnak meg feladatokat. A gyerekprogramok sorában a hétvégén találkozhatunk Mikulásváró és népzenei, hangszerválasztó foglalkozásokkal, gyerekekre szabott kóruséneklés programokkal is. Esténként pedig az Erkel Ferenc Kamarazenekar és meghívott hangszeres szólisták nyitókoncertje mellett a Szilumona Quartett barokk fúvóskoncertje, szóló zongorakoncertek és karácsonyi kórusművek is megszólalnak, ezzel hozva igazi karácsonyi hangulatot a boronkai kastély elvarázsolt tereibe.

Az eseményen fellép majd Özkan Berkay fiatal török zongoraművész, de Joszuke Simizu csellóművész, Katoh Hiroko szoprán, a Magyar Állami Operaház énekese, valamint Haruka Nagao hegedűművész, a Magyar Állami Operaház 1. szóló koncertmestere.