Két szinten két teljesen új kiállítás fogadja a látogatót már a siófoki víztoronyban. Az első emeleten Varga Imre szobrászművészről tudhatnak meg többet az érdeklődők, míg a másodikon helytörténeti kiállítás mesél az 55 éve várossá avatott Siófok múltjáról.

Varga Imre a város szülötte, s első díszpolgára volt. A munkásságának szentelt tárlaton használati tárgyai, gipsz szobrai és fotók is megtekinthetőek, amelyeket fia, a szintén szobrászművész Varga Tamás válogatott és adományozott a városnak.

Ezzel együtt a kiállításaink is jók, a Varga Imre 100 programsorozat jegyében nyílt tárlat különleges, s nem csak attól, hogy a 4 éve elhunyt szobrászművész, Siófok első díszpolgárának fia, a szintén szobrász Varga Tamás válogatta és adományozta a városnak, hanem attól is, hogy Varga Imre gipsz szobrai és személyes használati tárgyai láthatók a fotói mellett.

A siófoki víztorony a hatvanas évektől már nem vett részt a vízszolgáltatásban, jelkép maradt, a rendszerváltáskor az önkormányzat átvette és nyitotta meg a Víztoronyban az első vidéki Tourinform-irodát. 2011-re újult meg teljesen, az egykori víztartály helyén kilátót alakítottak ki, s a közelmúltig forgó kávézó is működött a felső szinten. Azonban ahogyan arról korábban is írtunk, az üzemeltető bérleti szerződése lejárt, s a víztorony is felújításra szorult. Ezért egy ideig nem lehetett 45 méter magasból megcsodálni a nyár fővárosát. A felújítás elkészült és új tartalommal is meg tudták tölteni az építmény szintjeit.

A víztoronyba, a kiállításokra hétfőtől csütörtökig 10 és 12:30, valamint 13 és 18 óra, illetve pénteken, szombaton 10-12:30 és 13-20, vasárnap pedig 10 és 12, valamint 13 és 18 óra között lehet felmenni. A belépőjegy ára 2200 forint (a Kálmán-emlékházzal együtt 3000), 6-26 éves kor között 1100 (1500), a családi jegy 1100/fő (1200/fő), ingyenes 6 év alatt, 70 év fölött, továbbá pedagógusoknak és fogyatékkal élőknek. Siófoki lakosoknak lakcímkártya felmutatásával 50 százalékos kedvezmény is jár.

Forrás: siofok.hu