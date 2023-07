A gyerekek szüleiknek mutatták be, hogy mit tanultak a napokban. Az egyhetes alkalmon húsz fiatal vett részt, zömében olyanok, akik nem tagjai a társultnak. A kaposvári Gulyás Natália visszajáró vendége a tábornak. Kérdésünkre elmondta, mindenki nagyon kedvesen viselkedett, jó volt a közösség, és sok mindent tanult az elmúlt napokban. – Érdekes kézműves foglalkozáson vettünk részt, ez nagyon tetszett, csakúgy, mint a táncos produkció, amit néhány nap alatt tanultunk meg – tette hozzá.

Fotók: Muzslay Péter

A sásdi Hirdi Barnabás egész héten jól mozgott a Roxínházban. A diák néhány éve már tagja a színjátszók közösségének. A fiatal elmondta, barátai miatt döntött úgy, hogy részt vesz a napközis táborban. – Jó érzés, amikor a barátaimmal vagyok, nagyon szeretünk együtt szórakozni – mondta Hirdi Barnabás.

A Roxínház idén először kettő nyári tábort is szervezett az érdeklődőknek. Az elsőt még júniusban, a tanév utáni első héten, de azon kizárólag a társulat tagjai vehettek részt. Pintér Kata, a Roxínház rendezője lapunknak elmondta, nem szerették volna tábor nélkül hagyni a „külsős” gyerekeket, ezért hirdették meg a júliusi alkalmat.

– A tábor célja, hogy a kicsik bepillantást nyerjenek a Roxínház életébe – emelte ki Pintér Kata. – A táncos és színjátszós foglalkozások mellett egy mesetérkép segítségével utaztak is a fiatalok. Ez, egy régi Roxínházas művésznek, Varga Kittinek egy programja, aminek lényege a mesealapú kreatív foglalkozás. A mesetérkép témájának Walt Disney-meséket választottunk – mondta a társulat rendezője. Pintér Kata arról is beszélt, minden gyereknek – aki még nem tagja a Roxínháznak – felajánlották, hogy csatlakozzon a társulat tanodájába, így felvétel nélkül léphetnek be a közösségbe.