Remek bulinak tekintették a balatonboglári Kikötő Gyermekotthon lakói azt a néhány napot, amíg a Tárnoki Művészeti Egyesület nyolc alkotójával és az intézmény munkatársaival közösen festették ki a földszinti folyosót. A belépőt rabul ejti a látvány, hiszen a művészek a gyerekekkel egyeztetve beszédes témákat jelenítettek meg a falon. Mivel az otthonban négy csoportban – Sziget, Csibe, Lókötők, Szívecske – nevelkedik a harminc gyerkőc, így e nevek köré csoportosítható motívumok népesítik be a kék falfelületet, mégpedig háromdimenziós grafiti formában.

A munkafolyamatba élvezettel kapcsolódtak be kicsik és nagyok; egyesek állítják: ez a folyosó lett az ország legszebbike, s mivel kétkezi munkájukat is beleadták a felfestésbe, van remény arra is, hogy sokáig szép marad, vagyis megbecsülik e nem mindennapi, dekoratív alkotást.

A gyermekotthonban elmondták: a folyosófestés tűzbe hozta a három és tizenhét év közötti gyerekek ellátását biztosító intézmény munkatársait is, akik a festésben való közreműködés mellett a szervezés háttérmunkáit is örömmel vállalták, s művészvendégeiknek – akik önként ajánlották fel segítségüket –, szállást és étkezést biztosítottak. A nemes kezdeményezést Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere is támogatta.

A festéket az alkotók hozták, így felajánlásból szépülhetett meg a folyosó. A művész­egyesület egyébként már több somogyi településen – többek között Siófokon és Fonyódon – hagyta ott örömmel keze nyomát, de tagjai Hollandiába is rendszeresen visszajárnak, hogy ott is segítsenek.

A TCH Tárnoki Művészeti Egyesület egyébként egy tíz éve létrejött baráti csoport, amely azzal a szándékkal alakult, hogy a kézzel festett, dekorációs falfestéses művészetet népszerűsítse.