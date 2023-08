A négy évszakos programsorozat egész éven át minőségi szórakozást nyújt a közönségnek. Nagy Viktor, a Kultkikötő vezetője beszélt arról a Sonline podcast legújabb adásában, hogy mire számíthatunk, ha ellátogatunk a Kultkikötő programjaira.

Balatonboglár a leglátogatottabb helyszín, amely a Varga Béla Művelődési Ház udvarán található. De Alsóörs, Balatonföldvár, Balatonszárszó és Balatonfenyves is kedvelt. – Nem feltétlen az a lényeg, hogy ezrek lássák az előadásokat. Hanem ezek a programok a léleknek szólnak, hogy a vendégeink lássák: a Balaton gyönyörű és kiváló programok várják őket a strandoláson kívül is, mondta Nagy Viktor a Sonline podcastban. A nyári szezonban közel 250 programmal készülnek a Kultkikötő munkatársai, ezek azonban nem kizárólag színházi előadások, hiszen gyermekprogramok és képzőművészeti események is várják a látogatókat. Hallgass bele a beszélgetésbe!