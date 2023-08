A professzor már harmadik alkalommal járt Kaposváron, és mesélt tudományos munkájáról az érdeklődőknek. Első alkalommal arról beszélt, hogy a keresztyénség hogyan gondolkodik a művészetekkel kapcsolatban, ezt Munkácsy Mihály munkásságával szemléltette. Másodjára a keresztyén gondolkodás és a természettudomány viszonyát mutatta be. Arról beszélt a hallgatóságnak, hogyan keletkezett a világ, az élet, az ember és az emberi értelem. – Úgy éreztem, most tanácsos lenne felvetni azt a kérdést, hogy végül is amikor a keresztyén ember gondolkodik, amikor az értelmét használja, akkor a szellemi tevékenység világában hol helyezkedik el? – hangsúlyozta Gaál Botond.

– Arra gondolok, hogy van tudomány, filozófia, művészet, vallások és van a keresztyén hit, amit én külön kategóriába sorolok. Az első négy esetben az ember értelmi tevékenysége felől indul ki a gondolkodásunk. A tudománynál, filozófiánál, művészetnél és a vallásoknál az ember felette van a tárgyának, amit kutat. Viszont a keresztyénségnél ez fordítva van. Ott a tárgy felette van az embernek. Mi a tárgya a keresztyénségnek? Isten és az ő kijelentésének a megismerése. Ez azt jelenti, hogy először Isten jelenti ki magát a legtöbb esetben Jézus Krisztusban, akiben eljött és magára vette ezt a mindenséget, és ily módon érteti meg az emberrel, hogy fölötte van az emberi értelemnek – fogalmazott a Széchenyi-díjas professzor.

Gaál Botond nemcsak teológus, hanem matematika és fizika szakos tanár is. Több évtizede oktat és kutat. A keresztyén gondolkodás és a modern természettudományok kapcsolatának református történeti és elméleti alapjának kidolgozása terén végzett munkájáért idén március 15-én Széchenyi-díjat vehetett át.